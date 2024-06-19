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Watch News：東京專門店20周年 推紀念版腕表

【明報專訊】香港人熱愛到日本旅行，人所皆知。原來除了港人以外，奢侈品牌也同樣對日本情有獨鍾，不少品牌都喜歡在當地（尤其是東京）設立旗艦店並推出限定版產品。F.P. Journe早於2003年在東京表參道根津美術館附近的La Collezione開設全球首間專門店。La Collezione是日本國寶級建築大師安藤忠雄的作品，他擅長運用清水混凝土作為主要建材，以幾何形狀的設計和自然光，打造出充滿靈性的建築物。最初專門店位於一樓，2004年店內加建了一座大型樓梯，將一樓與二樓打通，成為總面積達300平方米的大型店舖。為了與樓梯扶手的優美曲線呼應，瑞士金屬工匠Xavier Dietlin更為品牌獨家製作稱為Archange（天使長）、宛如雕塑的腕表展示櫃。店內每個角落均展示着製表業的悠久歷史，以製表工業內常見的工作台、油燈、車牀和其他古董製表工具裝飾不同區域，還有珍藏關於時間測量和製表工藝書藉的藏書閣。店內設有酒吧，讓鐘表愛好者能夠輕鬆地分享交流。

為慶祝專門店擴建20周年，品牌特別推出全新專門店周年紀念版腕表Chronographe FB。腕表採用直徑40毫米的拋光鈦金屬表殼，搭配18K 6N黃金質表冠和按鈕，鍍釕銀質表盤上帶藍寶石水晶計時表盤，配搭酒紅色鱷魚皮表帶和摺疊表扣。

腕表搭載的全新1518.2型機芯具有飛返功能，佩戴者只需按下4時位置的按鈕即可重置並重新啟動計時功能。計時秒針每2分鐘轉動一圈，對應內表圈的測速刻度。分鐘計時盤位於3時位置，指針同樣每2分鐘跳一次，每60分鐘走完一圈。9時位置為小秒盤，特大日期顯示則設於6時位置，報局清晰易讀。●

查詢：2522 1868

文：張曉冬

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