軍事設計 首在港亮相 OPS行動腕表 戴住去探險

今次來港的新表中，包括了3枚OPS款潛水腕表。OPS代表什麼？根據品牌解釋，OPS一字源自operation（行動）的意思，設計以軍綠色為主調，帶軍事設計和探索的感覺，鼓勵大家戴着腕表去冒險。

採用回收魚網、飛機邊角物料

Diver潛水系列備有Diver Net腕表OPS款和Diver X鏤空腕表OPS款。前者搭載品牌自製UN-118自動上鏈機芯，防水深度達300米，機芯具備60小時動力儲存，配備矽製游絲。擒縱機構的表面經過DIAMonSIL鑽石矽晶體鍍層處理，此品牌專利尖端技術是在矽質零件表面覆以人造鑽石塗層，令零件更耐用，提升腕表精準度。表殼採用可回收含量高達95%的再造精鋼材質，並融合品牌引入的2種突破材質——表殼側面和背面圓環60%採用魚網回收再生的Nylo聚醯胺材料，40%採用Carbonium碳正離子材料。碳正離子材質擁有極優越的強度和輕盈特性，以航空級碳纖維材料製成，常用於新一代飛機機身和機翼製造。新表採用的碳正離子材料皆為飛機部件的邊角物料製成，生產過程對環境影響相比其他碳複合材料低40%。這種獨特材質具有大理石般紋理，為單向旋轉表圈帶來美感。卡其綠色噴砂表盤中央裝飾經壓印和緞面拉絲處理的大型X標誌，12時位置設有動力儲存顯示，6時則為小秒盤。時標塗覆米色Super-LumiNova夜光塗層，在幽暗環境下閃爍出綠色熒光。腕表提供採用回收魚網製成的卡其綠色織物表帶和飾有黑色陶瓷品牌標識的卡其綠色橡膠表帶選擇。

至於直徑44毫米的Diver X鏤空腕表OPS款，則搭載UN-372鏤空自動上鏈機芯，配備超大矽製振盪器和矽製擒縱結構，腕表防水深度為200米。除單向旋轉內凹表圈外，表盤12時位置的發條盒蓋亦採用Carbonium碳正離子物料。表盤中央為鏤空X字結構，表殼採用輕盈高科技鈦金屬製成，覆以黑色DLC鍍層。腕表同樣配備採用回收魚網製成的卡其綠色織物表帶，突顯品牌的冒險精神。

除了Diver系列，品牌也為去年推出的Freak One奇想腕表推出OPS表款。此腕表去年在迪拜鐘表周亮相後首次來到香港。表殼以黑色DLC鍍層鈦金屬打造，獨特太陽放射紋裝飾的發條蓋和一體式橡膠表帶上，同樣點綴卡其綠色細節。表圈採用碳正離子材料，搭載UN-240自製機芯，飛行卡羅素在圍繞其軸心自轉的同時指示分鐘，透過表鏡一覽無遺。超大尺寸擺輪和游絲均以醒目的藍色矽材質製成，巧妙呼應矽材質在Freak系列中扮演的重要角色。腕表分別有壓紋和雙色調橡膠表帶選擇，均採用黑色與卡其綠色配色組合，搭配黑色DLC鍍層鈦金屬和黑色陶瓷摺疊式表扣。表帶中的30%材質由生產過程中的橡膠廢料回收再造而成，實踐可持續發展理念。

太空船形飛行卡羅素 配搭機鏤表盤

新店開幕，又怎少得今年在Watches and Wonders表展發表的全新作Freak S Nomad腕表？Freak是世界上首個且唯一無表盤、無表冠、無指針的腕表系列。腕表透過旋轉表冠和安全掣來設定和鎖定時間，並以每小時自轉一圈的機芯和每12小時轉動一圈的附小時指示底盤顯示時分，突破傳統腕表的設計。

今年推出的Freak S Nomad腕表採用的UN-251機芯，外形像太空船的飛行卡羅素零件圍繞軸心自轉，2個矽質擺輪分別固定於兩個呈20°夾角的平面，就像分置於2個發射台上，通過安裝於滾珠軸承上的垂直差速器連接。機芯採用品牌研製的專利Grinder磨牀式自動上鏈系統，效率是傳統自動上鏈系統的2倍。不同橋板覆以碳灰色PVD鍍層，或Super-LumiNova夜光塗層，在黑暗環境以淺藍色熒光報時。45毫米直徑表殼主體部分以鈦金屬製成，表圈為碳灰色PVD鍍層鈦金屬，搭配兼作表耳的碳纖維表殼側翼。腕表分別配備灰色壓紋橡膠表帶和啞光灰色鱷魚皮表帶。在機芯下方的小時盤，則由工匠以手工操作源自18世紀的機鏤（guilloche）機器玫瑰車牀，刻成菱形圖案裝飾，再覆以沙丘色CVD鍍層。機鏤大師需一氣呵成地操作240個機刻步驟，才能刻劃出精細交錯的曲線，需約3個小時。為了確保紋路連貫流暢，機鏤大師雙手不能移動和離開雕刻機，需要極度的專注、技藝和耐心。此腕表可說是結合了頂尖的科技和古典美。

砂金石結合珍珠貝母 重現晚間星空

在一系列設計陽剛的腕表以外，Ulysse Nardin也有為女士而設的表款，Diver潛水系列星夜腕表以閃耀迷人的砂金石製作。當大家細心留意，會發現表盤是由2層圓盤交疊而成，除了面層的藍色砂金石，底層還有同樣纖薄的珍珠貝母，令腕表在光線照射底下，散發漸變的虹彩色調，看起來更像天空的夜色。直徑39毫米的腕表搭載配備矽質擒縱的UN-816機芯，精鋼表殼經拋光和緞面打磨，表圈鑲嵌共0.8卡鑽石，呼應表盤11顆鑽石時標（共0.12卡）。●

查詢：2312 2008

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：朱勁培

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