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副刊
Happy PaMa 教得樂 第506期

Happy Pa Ma

媽媽維特：細仔的朋友

【明報專訊】小新是我細仔的好朋友，因小一同班而結緣，之後幾年雖不再同班，但仍會一起上校外的田徑班和游泳課，也常到對方家裏玩。特別的是，我仔生性古板又冷淡，小新卻親善熱情，在校內相識滿天下，一些高幾班的學生跟他都有偈傾。雖然性格不同，他對我仔卻特別重視。

在我眼中，小新是個真性情的人，真誠不矯飾；但因為他是過動兒，有時比較衝動，又沒法專注玩我仔喜歡的食腦遊戲，漸漸阿仔就變得有點嫌棄小新，尤其不喜歡他偶有的率性言行。然而，小新卻始終視我仔為好朋友。

這天他們上完游泳課，小新說大考剛完，想來我家玩。他悄悄告訴我，知道我仔可能不想他來，但即使如此，他還是很想來玩。我想了想，我仔最近像是「管家上身」，常挑他的不是，甚至「阻止」他說幼稚的話或做嬉皮笑臉（但其實無傷大雅）的行為，我覺得是阿仔不對。如何讓他好好對待這個朋友呢？

我問阿仔，他果然老實不客氣的說不想小新來玩。接着我問他，如果不勉強他們一起玩同一樣遊戲，可以各玩各的，他覺得可以嗎？阿仔答可以接受，於是我就決定讓小新來。

我很清楚，阿仔不是暖男，不會以親切的笑容、又或「好好接待朋友」的態度對待小新。我知道小新很清楚這一點。我內心不禁好奇，小新是個感情很細膩的孩子，他是怎麼想的？

我和小新本身很熟落，可以打開天窗說亮話，於是我問他，我仔不像他，很少照顧別人感受，甚至會用不大友善的態度對他，你還來玩，不會感到不開心嗎？小新就說，「係啊，佢就係咁嘅人。不過，我唔會因為咁受影響」。

我覺得，阿仔和小新的友誼，奇特而值得珍惜。我自己很在意別人感受，我跟小新之間，也有一種特殊的親切感。我知道，小新也知道，在我家裏，讓小新有溫暖感覺、受歡迎的人不是我仔，而是我。然而，卻並非阿仔不歡迎他，只是他們真的是完全兩類人。

很多時，我會要求阿仔「好好招呼朋友」，玩大家都想玩的遊戲，而不是只有你自己想玩或擅長的遊戲。不過，這也會形成一個限制，當朋友跟他的差異較大，阿仔就會覺得遷就了對方，自己就不開心，那麼他寧可對方不要來了。

畢竟小新和我們真的是「老朋友」，都很清楚彼此，我覺得無論阿仔或他，都真的不用勉強自己去做不喜歡的事。我想，小新想來玩，可能因為他喜歡那種「有伴又有自由」的感覺，既然如此，「同一屋簷下、各玩各的」也不錯啊。畢竟他們都小四了，我沒有貼身盯着他們，而是自己在房內工作，只是再三叮囑阿仔，不能用不友善的態度對待好朋友。

偶爾出廳飲水，見到阿仔面向電腦、埋首應戰《三國志》遊戲，小新則像唐吉訶德似的，正與剛剛起動的吸塵機械人對峙。小新誇張的跳上椅子，說敵人來襲，要求我仔施援，我家冷男卻沒任何回應，大概是沒法進入那個幻想世界，內心也略嫌幼稚吧。心水清的小新相信也早已了然，旋即落地，擺出英雄架式，獨自向吸塵機械人叫陣……

第二次出廳，見到阿仔仍在打《三國志》，但臉轉向小新，正在有一搭沒一搭的聊天，似乎是什麼令人發笑的話題。我沒理會他們聊的內容，又回房工作了。心想，二人能成為這樣子的好朋友，也真不錯啊。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第506期]

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