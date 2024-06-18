童途有「理」：難以安睡的「生長痛」

生長痛的真正成因不明，推測是孩子作跑步、跳躍等高衝擊動作，過度使用肌肉骨骼而導致疼痛。此外，若孩子步行、運動時姿勢不良，又或肌肉和骨骼的生長不同步而引致肌肉繃緊，出現生長痛的機率亦相對較高。

跳躍跑步 致筋膜繃緊

筋膜遍佈全身，是覆蓋連結神經、血管、 內臟、頭顱及腦等重要器官的結締組織，也是身體最大的感應器官。它含豐富水分、膠原纖維和彈性纖維，富有彈性，除支撐身體各部位外，亦像潤滑劑般令肌肉和關節活動流暢。

維持良好的筋膜狀態，需要均衡和多方位的活動。高速生長期間，長長了的骨骼會令筋膜繃緊；不斷重複高衝擊動作，如跳躍、跑步等，都可能引致筋膜繃緊，破壞筋膜系統平衡。晚上睡覺時身體靜止少動，筋膜繃緊情况加劇，遂產生疼痛。

紓緩方法：熱敷 按鬆筋膜

生長痛發作時可在痠痛的部位熱敷，然後用按摩球等器具按鬆繃緊的筋膜，改善血液和淋巴循環；再參考附圖，用「觸發點（trigger point）療法，在孩子感到痠痛的位置，先輕力按壓觸發點，等候淺層筋膜鬆開後，才逐步按入深層筋膜，紓緩痠痛。

5招護筋膜 改善疼痛

孩子有生長痛，並不需要停止孩子所有運動，而是着重保養筋膜系統，增加筋膜彈性。

1. 維持活動度：筋膜就像是一件緊身衣，若長期繃緊，其彈性就會消失。建議每天適度伸展10分鐘，保持全身筋膜柔軟。

2. 運動前熱身：運動前先伸展和熱身，可以提高肌肉和筋膜溫度，增加靈敏度，預防拉傷、扭傷。

3. 運動後放鬆：運動後運用滾筒、筋膜按摩棒等器具幫助紓緩繃緊的筋膜，加速肌肉和筋膜復元。

4. 保持水分充足：筋膜的2/3成分為水，因此確保每日喝水量充足，維持筋膜的彈性和活力。

5. 選擇合適孩子腳形的運動鞋，改善姿勢，減少筋骨勞損。

如透過上述方法，仍無法改善孩子的疼痛，就要盡早帶孩子見物理治療師或醫生，進一步檢查。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：陳梅筠（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第506期]