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副刊
Happy PaMa 教得樂 第506期

Happy Pa Ma

親子筆陣．窗邊的小荳荳：不再小的荳荳 （中）

【明報專訊】小荳荳怒氣冲冲地站了起來，用盡全身的力氣對着班主任老師大吼大叫。「夠了！我受夠了！老師上課那麼囉嗦，爸爸媽媽天天吵架，沒有一個人真正理解我的感受！」他雙眼通紅，邊叫喊着邊跑出課室外。小荳荳覺得全世界都在與他作對，他的聲音迴盪在教室裏，讓所有同學都愣住了。老師睜大了眼睛，看着小荳荳激烈的行為，既意外，同時不知如何是好。

離開這個鬼地方

在全班同學錯愕的目光中，小荳荳奪門而出，頭也不回地跑了出去。「我要離開這個鬼地方，去一個沒有人管我、沒有人囉嗦的地方！」他在內心吶喊着。腳步聲迴盪在走廊裏，漸漸遠去。班上的同學面面相覷，不知道該如何反應。老師深吸了一口氣，嘗試鎮定下來，心裏充滿了擔憂地追了上去。她知道小荳荳最近壓力很大，但沒想到會爆發得如此突然。

為什麼人生會這麼糟糕？

小荳荳在校園裏亂跑，不知道該去哪裏。「為什麼我的人生會這麼糟糕？為什麼沒有人能夠理解我？」他的內心不斷質問着自己，眼淚不受控制地流下來。最後，他跑進了洗手間，把自己鎖在廁格裏，蹲在馬桶上啜泣。「天啊！我幹了什麼？昨晚自己都對爸爸行為感到不妥，怎麼自己卻像爸爸一樣脾氣爆發。」小荳荳在心裏自責着，為自己的失控感到羞愧，卻又無法平復內心的怒火。在無助和孤獨中，小荳荳不知道該如何面對這個世界。

真的關心我嗎？

老師和同學們分頭去尋找小荳荳。大家都感受到事態嚴重，紛紛走出教室，在樓層的各個角落尋找着那個失控的身影。小荳荳最要好的同學梓軒來到洗手間，聽到了廁格裏傳來啜泣聲。他輕輕地敲了敲門，柔聲說道：「小荳荳，是我。你沒事吧？大家都很擔心你。」小荳荳猶豫了一下，「他們真的關心我嗎？還是只是想來教訓我？」內心的聲音讓他有些遲疑，但最終還是打開了門。他撲到梓軒的肩上，像個孩子一樣放聲大哭。同學輕撫着他的背，讓他盡情宣泄內心的情緒。（下期續）

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第506期]

相關字詞﹕徐區懿華 窗邊的小荳荳 名人KOL 親子筆陣

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