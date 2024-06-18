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Happy PaMa 教得樂 第506期

Happy Pa Ma

好去處：桃園市兒童美術館 走入「藝術山丘」 開發孩子想像力

【明報專訊】台灣的公共建築時有驚喜，除了去年落成的桃園市立圖書館總館，今年4月還新開了桃園市兒童美術館，由普利茲克建築獎應屆得主、日本著名建築師山本理顯操刀，內設兒童展覽廳，各式環球繪本均可隨意「放題」任睇。家長帶小孩到台北，不妨花半天一遊。

文、圖︰馮柏偉

建築可說是一座城市的名片，近年多個日本建築大師也在台灣一展手身。以台中為例，就有安藤忠雄（亞洲大學附屬現代美術館）、伊東豊雄（台中歌劇院）、妹島和世與西澤立衛（台中綠美圖，預計明年啟用），可謂星光熠熠。來到桃園市最新的兒童美術館，則由山本理顯與台灣建築師石昭永聯合操刀，其「藝術山丘」的造型教人一見難忘。

桃園市兒童美術館位於中壢青埔特區，山本理顯設計時，以「遊樂化的展館、景觀化的建築」為理念，呈山丘狀的美術館斜屋頂，讓人們可循綠意坡道緩緩走到3樓兒童圖書室，相當playful，可以邊散步邊眺望湖岸的青塘園景觀。美術館的綠屋頂覆以約12厘米的土層，種植了桃園與台灣在地植物，也為下面樓層帶來隔熱的效果，節能之餘，也與周邊地景相融。

探險未來展 回歸童心基本

走入兒童美術館，純白通透的設計搭配闊面玻璃，採光度十足，架以曲線遮陽板外牆，在光影交錯下呈現不同美感。館內的1、2樓為展覽廳及國際演講廳，3樓為兒童藝術圖書空間及工作坊，4樓為觀景平台。頭炮展覽「探險未來！」由桃園兩所兒童美術館（青埔及八德）聯合舉辦，前者包括3大主題「容器城市、地圖城市、城市自然」，後者主題則為「移居城市」。展區分佈在美術館內外，以城市探索為基礎，開發兒童的想像力，策展者都下過一番心思。

記者周末前來，1樓的「容器城市」真箇熱鬧非凡︰這孩童專屬區十分好玩，中間區域有電動玩具機台及積木軌道車，牆面則是大型藝術塗鴉，讓人暫時拋開手機遊戲，還原童心基本步，砌積木也趣味盎然。

「悅讀」環球繪本

2樓的「地圖城市」，有介紹青埔區的文化歷史展區，藝術家以細膩的手工刺繡及縫紉，編成青埔的歷史地圖。3樓的兒童圖書館，空間不大卻人氣極旺，除了台灣繪本，還有歐美日韓的童書，以主題分類並讀，大大開闊了孩童的眼界。

走訪當天，圖書館正舉辦「我們的房子」主題書展，透過35本建築主題繪本，從台灣的房子與廟宇出發，廣及歐洲的房舍及教堂建築、動物房子的故事等，讓孩童「悅讀」起來！

■INFO

桃園市兒童美術館

地址︰桃園市中壢區高鐵南路二段90號

開放時間︰上午9:30至下午5:00（周二休館）

門票︰免費（即日至9月1日試營運期）

交通︰乘桃園捷運到桃園體育園區站，步行6分鐘

網址︰https://tmofa.tycg.gov.tw/ch

註︰探險未來！Where the Adventure Begins，展覽期至9月1日

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相關字詞﹕美術館 桃園 親子好去處 親子活動 台灣 旅遊

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