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Happy PaMa 教得樂 第506期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：帶小朋友去旅行 擴闊眼界

【明報專訊】執筆之時，很多小學已完成期末大考，相信家長和小朋友之後最期待的，就是一年一次的暑假旅行。今期兩個專題報道，分別帶大家到澳門及台灣「旅遊」，看看爸媽們有沒有機會把它們納入今個暑假的行程之中。

教導小朋友搭飛機手續和禮儀

帶年幼小朋友去旅行一直是個非常爭議性的話題，有人覺得他們年紀細，遠程出門很辛苦，加上將來根本不記得自己曾到訪哪些地方，帶小朋友去旅行只是滿足父母的欲望，有時他們在飛機上的吵鬧行為，甚或因耳仔痛大哭，更會騷擾別人。

做家長的，誰不想兩手揈揈到外地過二人世界，但說好的是家庭旅遊，又怎能留下小朋友在香港。其實只要做好準備，如用繪本或影片教導他們搭飛機的手續和禮儀，並在機上準備玩具、小吃，都可以令旅程更順暢。

讀萬卷書不如行萬里路

回想第一次帶兒子到澳門，他還未滿1歲，光是在酒店大堂觀賞噴水池已樂上半天；他人生第一口軟雪糕更是在台北西門町品嘗。對父母來說，看到小朋友在外遊遇到新事物時那種興奮，或到他長大一點與你在旅途上分析、分享種種新奇事，都是一家人寶貴的共同回憶。「讀萬卷書不如行萬里路」一話絕不老套，我們常說想孩子放下手機、遊戲機，旅遊正好是一個切入點讓他們擴闊眼界，享受每天24小時與父母相處的時光。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第506期]

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