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攝影達人教路：加漸變灰濾鏡 平衡天地光差

【明報專訊】攝影教學網站Fotobeginner.com創辦人TF指出，香港有不少影日落的好地方，例如流浮山、大帽山、飛鵝山等，「特別是馬草壟上影漁塘日落，日後極有可能會隨着政府開發大西北地區而消失」。正如前文所述，TF說要拍攝特別日落構圖不能完全靠運氣，有必要借助可預示日落位置的網站（如suncalc.net）幫手。使用時只要在地圖點選拍攝的位置並調校日子，日落軌迹就會顯示出來。

TF說智能手機一般沒太多拍攝設定功能，拍攝時主要長按屏幕鎖死對焦點再調整光暗度，例如想看到圓形的夕陽，可對着太陽對焦後再調低亮度；而具備長焦距鏡頭如iPhone 15 Pro Max、Samsung S24 Ultra（5倍光學變焦）等手機，可拍出將前後景物拉近、壓縮在一起的畫面。如使用相機拍攝，他有以下建議：

1.啟動光圈先決模式，調細光圈（如F8至F11）拍攝的影像會較清晰，不易「走焦」；但快門速度不可過低，否則移動中物體會變朦，可調高感光度（ISO）提升快門速度。

2.可嘗試調高白平衡值（如7000K或以上），拍出來的畫面會更有日落氣氛。

3.想拍出圓形夕陽而有地景細節影像，可在鏡頭前放漸變灰濾鏡（GND），將灰暗部位放在天空，便可平衡天地光差。

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