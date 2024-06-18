攝影達人教路：加漸變灰濾鏡 平衡天地光差

TF說智能手機一般沒太多拍攝設定功能，拍攝時主要長按屏幕鎖死對焦點再調整光暗度，例如想看到圓形的夕陽，可對着太陽對焦後再調低亮度；而具備長焦距鏡頭如iPhone 15 Pro Max、Samsung S24 Ultra（5倍光學變焦）等手機，可拍出將前後景物拉近、壓縮在一起的畫面。如使用相機拍攝，他有以下建議：

1.啟動光圈先決模式，調細光圈（如F8至F11）拍攝的影像會較清晰，不易「走焦」；但快門速度不可過低，否則移動中物體會變朦，可調高感光度（ISO）提升快門速度。

2.可嘗試調高白平衡值（如7000K或以上），拍出來的畫面會更有日落氣氛。

3.想拍出圓形夕陽而有地景細節影像，可在鏡頭前放漸變灰濾鏡（GND），將灰暗部位放在天空，便可平衡天地光差。