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旅遊

元朗→屯門→東涌 捕捉美景 期間限定夕陽擁抱纜車

【明報專訊】或許是心理作用，但凡事物冠上「期間限定」總覺格外吸引，那些只在特定時間才能遇上的事物，彷彿散發神奇魔力。今次元朗→屯門→東涌自駕遊亦以「期間限定」為主題，帶大家捕捉「蘇州過後無艇搭」的風景。準備好出車了嗎？美景不等人啊！

第1站：親親「異寵」 墨西哥黑王蛇當頸鏈

元朗本月剛迎來了兩個新商場——YOHO MIX元點和YOHO PLUS加點，期間限定的開幕展覽和優惠，吸引不少區外客專誠來打卡。兩個新場同屬新地項目，以天橋連接同系的YOHO MALL形點一、二期，足夠大家食買玩睇戲hea足一日。其中YOHO PLUS以教育城為主題，未必適合一般遊人閒逛，不妨將目光集中在YOHO MIX。新開業的店舖以食肆居多，不少吸客優惠都與飲食相關，例如免費雪糕、棉花糖，指定餐飲半價等。

YOHO系商場向以「動物友善」見稱，YOHO MIX新張期間特別跟香港兩棲及爬蟲協會合辦「異寵世界」展覽，在地下的戶外活動區設立「兩棲爬蟲生態館」，展示約20種兩棲及爬蟲動物。旁邊的市集逢星期六、日及公眾假期營運，讓遊客近距離接觸部分動物，好似到訪當日就可撫摸睫角守宮、粟米蛇，更有人將墨西哥黑王蛇如頸鏈般圍在頸中，絕對是難得體驗。●

「兩棲爬蟲生態館」展出日期：

即日至6月30日上午11:00至晚上7:00

停車場：YOHO MIX（時租：平日$20、周末及假日$26；優惠：shorturl.at/g5vBY

第2站：輕鐵月台迎接多啦A夢

下一個到訪的期間限定景點，是屯門輕鐵兆康站的「多啦A夢主題月台」及主題列車，可選擇在兆康苑停車場泊車（時租：上午7時至晚上11時$16），走過去輕鐵站只需3、4分鐘。由於「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）將在7月13日起於尖沙嘴K11 MUSEA和星光大道舉行，所以相關宣傳活動正在港九新界不同地方展開。當中屯門輕鐵兆康站3號月台就變身多啦A夢主題月台，月台部分樑柱被換上多啦A夢的藍紅主色，樑上更有多啦A夢掛在頸上的100%朋友召喚鈴圖案。多啦A夢主題輕鐵則會在不同路線行走，例如早前就曾作為610及751路線的列車。根據港鐵回覆，多啦A夢主題月台及列車（包括行駛於輕鐵、東鐵及機場快線的3部列車）預計會運作至8月中，如果想搭到主題列車，就要留意官網（bit.ly/4e2woMH）發布的路線消息。

貝汁拉麵×咖啡 梅花間竹品味

探訪多啦A夢主題月台後，是時候醫肚，在往下一站東涌馬灣涌碼頭前，不妨將車泊在井財休憩處旁的停車表位，一試該區的特色拉麵。那裏除了有近期超人氣、主打雞白湯湯底的道之拉麵外，還有一間以咖啡配對拉麵為主題的頂立——珈琲拉麵屋。頂立現時只提供黑、白醬油及貝汁拉麵，湯膽均以鰹魚、沙甸魚、雞及蔬菜熬煮，之後才加入不同材料變成3款湯底。今次點選的貝汁拉麵湯底偏向薄身，味道不會太濃稠及油膩，充滿沙白的鮮甜。如果搭配咖啡，店主便建議以梅花間竹方式品嘗，兩者搭配下海鮮獨有的腥味近乎完全消失，咖啡的果香亦得以提升，感覺十分有趣。●

頂立──珈琲拉麵屋

價錢：黑或白醬油拉麵$95、貝汁拉麵$105（另加一）

地址：屯門井財街9號錦發大廈地下20B號舖

第3站：非一般日落構圖 纜車飛機加持

食飽飽後，是時候出發去這次自駕遊的重頭節目——影日落。大家可能會問，影日落都有期間限定？無錯！由於地球的自轉軸傾斜，因此在圍繞太陽轉動一圈期間，世界各地除了會出現晝夜長短改變，日落位置亦會有稍微差異。以今次影日落的東涌馬灣涌碼頭為例，要拍攝「夕陽包着纜車」靚相，日落位置必須介乎赤鱲角機場與昂坪360纜車3號纜塔之間的東涌灣，但去到8至10月期間，日落位置便會由西北偏西逐漸轉移往西南方向，想影同一構圖便要移師至東涌海濱長廊，之後便要等到明年4月，日落位置才會回歸東涌灣（要準確掌握日落時間或位置，可參考「攝影達人教路」）。

如果到埗時間尚早，不妨先到旁邊的馬灣涌村走走，這條寧靜的古村有小大澳之稱，村內保留了小量棚屋，部分棚屋雖然已荒廢，但反而散發出一種頹廢的美感。村內有一條小橋可通往逸東邨方向，所以就算碼頭前的車位已滿，也可考慮將車泊在逸東邨再步行約10分鐘過來。●

■路線資料：全長約32公里

第①站

元朗YOHO MIX停車場

→9.6公里

第②站

輕鐵兆康站

→22.4公里

第③站

東涌馬灣涌碼頭

行車路線參考：bit.ly/3Ra739C

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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