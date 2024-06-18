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旅遊

濟州「搵食」攻略 入農場採果 DIY橘子派

【明報專訊】俘虜遊客的兩大要素——美景與美食，韓國濟州皆擁有頂級資源，好山好水孕育好滋味！從鮑魚、海膽、鮮魚，到豐盛的水果，不愁沒有高質食材，只怕你胃納不足。記者今期在濟州大快朵頤，試吃孔劉也愛的大麥飯，還有似要爬出火鍋盆的生猛八爪魚；最難忘走入大熱料理教室，從農場採果、即場磨麥粒開始，DIY濟州橘子蛋白酥全麥派，投入好玩又好吃的烹飪體驗。

網紅料理教室 睇片學「整餅」

網紅料理教室土土 atelier，位於濟州島西北部海邊涯月邑鄉村小山坡上，面向大海，環境清幽。這間近年走紅的自助烹飪教室，採用一人一平板電腦的視頻教授方式，逐步教導學員DIY美食，加上有職員從旁協助，吸引很多不懂韓文的遊客到此體驗。

眾多食譜中，必試教室招牌餅撻「濟州橘子蛋白酥全麥派」，最特別之處是導師會帶領學員到料理教室附設的果園，一嘗當「農夫」滋味！現場所見，果園約有兩個籃球場般大，主要種有橘子，另有香草、紅蘿蔔等多種食材。我們這次做橘子派，需用上橘子和香草。只當了一陣子果農，頂着烈日採果，已汗流浹背，務農真不容易啊！

回到教室，每人獲分配一張工作枱，上面放有所需器具及材料，如攪拌機、量器等。配置的平板電腦，播放教學影片，內容清楚展示烹調步驟，附英、韓、中文字幕選擇，可按需要點選暫停、回轉或重複觀看。記者初學「整餅」，也能順利跟上，即場磨麥粒做撻皮，攪蛋，搓粉，切橘子，成形後放入焗爐。按部就班約做了1小時，熱騰騰的全麥派終於出爐。

教室旁邊設有咖啡廳，點了杯咖啡，吃着自己親手做的全麥派，格外滿足。●

土土 atelier（토토아뜰리에）

地址：濟州市涯月邑高城北路112號

濟州橘子蛋白酥全麥派DIY費用：每人30,000韓圜（約170港元）

詳情：www.instagram.com/thankstoto_atelier

（可以英語預約）

走入韓劇風景 跟孔劉食大麥飯

吃完全麥派，還是想吃一頓傳統韓式料理！記者特別到同區的「貢巴布和大麥飯」，一嘗迷倒韓星孔劉的好滋味。這間餐廳由一座濟州島傳統石屋改建而成，院子築有低矮石牆，旁邊則是阡陌農田，完全就是在韓劇中看見的鄉郊風光。進入室內，地方不大，放有舊式櫥櫃和籃子；用膳地方如和室的木板地台，中央放有矮飯桌，需脫鞋上地台盤膝而坐；加上由「阿珠媽」經營，甚有回家吃飯feel。但不要看輕這小店，牆壁掛滿了眾多韓星顧客的相片，當中包括孔劉的簽名照。

該店招牌菜大麥飯套餐（15,000韓圜，約85港元），大大碗大麥飯，配上一碗碗經醃製的紅辣椒、鹹魚，以及10多款namul（小菜），例如辣豆芽、醃菜、黃瓜、醃紫蘇葉、炒年糕等；套餐還附有濟州島傳統bossam，自己動手將生菜包着一小片水煮豬肉來吃，亦可將醃菜等小菜，包着一起吃，啖啖地道風味。再加上額外點了海鮮煎餅（15,000韓圜，約85港元），放滿一桌，五味紛陳，大滿足。●

貢巴布和大麥飯（곤밥보리밥）

地址：濟州市涯月邑涯園路70-2

詳情：m.place.naver.com/restaurant/16871843/home

「媽媽」家常菜 海膽鮮鮑即捕即上桌

城山日出峰的晨曦，是濟州十大美景之一；遊覽這處世界自然遺產後，不妨到毗鄰位於海邊的城山Ojomiya餐廳，吹着海風歎海鮮，遠眺另一著名景點牛島，倍感滋味。餐廳主打「媽媽做的濟州健康家常飯」，其供應的海鮮是由潛水員每日從濟州島海域取來的海藻、海膽、鮑魚等，即捕即上桌，非常新鮮。

餐廳推介招牌菜海藻海膽套餐，屬必吃之選。大大碗海藻，鋪滿了從牛島採集而來的海膽，加上6款辛奇及湯，才22,000韓圜（約125港元），超值！品嘗起來，海藻鮮味十足，海膽味道濃郁。另一款「四人前」火鍋，上桌場面震撼。臉盆般大的火鍋，放了一隻活生生、火鍋盆幾乎容不下要爬出來的八爪魚，加上4大顆鮮鮑、大蝦等海鮮，價錢竟然只是55,000韓圜（約312港元）! ●

城山Ojomiya餐廳（오조미야）

地址：西歸浦市城山邑

海馬地海岸路2690大佐宮

詳情：tinyurl.com/5c24pnfk

打卡小屋 $85歎古代貢品

同樣位於城山日出峰附近的餐廳兼民宿彬彬山林小屋，位處山中，最大特色是民宿餐廳為一座由赭石建成的傳統建築，加上種有松樹林、柑橘樹等，吸引不少遊客前來吃飯打卡。餐廳供應的招牌山林小屋定食（15,000韓圜，約85港元），主菜是濟州特色美食烤方頭魚，另有辛奇、煎蛋餅、白飯及當地著名的石鍋豆腐湯。方頭魚產自濟州清淨海域，從朝鮮時代起作為貢品。製作方法是切開方頭魚肚，撒鹽乾燥後以炭火燒烤。吃起來，外皮香脆，魚肉鮮嫩。●

彬彬山林小屋（Pyunsanjang，편운산장）

地址：西歸浦市城山邑西城路898-38

詳情：blog.naver.com/vusdnstkswkd

漁夫家飯桌 鮮魚列陣即拆

西歸浦市的著名景點，怎可漏掉松岳山？各位去行山看風景之餘，不妨到附近和順金沙灘旁的烤魚店「濟州奶奶飯桌」歎美食。必試招牌菜青花魚包飯套餐（15,000韓圜，約85港元），已包括基本菜式紫菜湯配上辛奇、豬肉、煎蛋餅等，主角是老闆當日親自出海捕獲的魚獲，老闆端出長條瓷盤盛器，上面整齊放上10多條即劏即煎的整條青花、黃花、鰻魚等。老闆怕我們不懂吃，特別戴上即棄膠手套即場拆魚肉。啖啖魚肉吃起來既嫩又鮮，配菜、湯和米飯無限量吃到飽。●

濟州奶奶飯桌

（Jeju Grandmother's Table，제주할망밥상）

地址：西歸浦市安德面和順海岸路89號

詳情：www.instagram.com/jeju_grandmothers_table

●旅遊錦囊

人境要求：持香港特區護照毋須簽證

匯率：1000韓圜約兌5.7港元

航班：6月往來香港與濟州，香港快運約1166港元起，濟州航空約1730港元起，均未連稅及雜費

查詢：KTOHK韓國觀光公社香港支社、濟州觀光公社

文：蔡朗清

協力：KTOHK韓國觀光公社香港支社

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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