明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

談痛說情：拉筋、握球 鬆開彈弓指

【明報專訊】彈弓指是常見骨骼肌肉痛症，成因是由於手指頻繁屈曲或用力抓握物件，令手指筋腱與包裹腱鞘（tendon sheath）過度摩擦，導致筋腱發炎或腱鞘內腔收窄，產生痛楚及影響手指活動。

社會變化會令某些疾病的病發率有所增減，但彈弓指似乎不受影響，仍然是痛症「常客」。只是過往彈弓指主要發生在40至60歲家庭主婦身上，這是由於日常家務及烹調食物過程中，她們經常牽涉提取重物及手指屈曲的動作所致。其後多見了鋼琴教師及打字員因彈弓指來求醫，他們的指頭長年累月敲打琴鍵或鍵盤，加劇了手指筋腱與腱鞘的摩擦。當打字機成為「文物」、打字員的工作逐漸式微，因彈弓指而求醫的人數並沒有因此減少，因為電腦及智能手機的普及，令更多人終日屈着指頭工作，甚至連下班後，指頭也沒有因此閒着，近年便多了20多歲，因打電玩遊戲而求醫的彈弓指患者。

手指痛楚 屈曲後難伸直

儘管患者背景隨時代變化而不同，但病歷是大同小異。患者初時會感到手指底部、連接手掌的位置出現輕微痛楚；及後痛楚不斷加劇，而且手指屈曲後難以伸直，在早上起牀後更是常見，需要用另一隻手協助把手指扳直，猶如手指裝上了彈弓般要用力鬆開；最嚴重情况是，即使用外力也不能把屈曲的手指扳直，手指關節像被卡死了不能活動。

倘若病情輕微，可以透過暖敷及塗抹消炎止痛藥膏來消減痛楚。當病情發展至指頭難以伸直的話，便需要注射藥物如類固醇替筋腱及腱鞘消炎消脹；嚴重者或需要以手術把筋腱及腱鞘卡着的位置解開鬆除。

彈弓指是勞損疾病，減低指頭使用量固然重要，另也可透過手指拉筋運動，把手指向上及向外伸展，讓長期屈曲手指關節得以放鬆。此外，還有一些由彈性球體及橡筋圈組成的手部復康工具，讓使用者透過重複握球及擴張橡筋圈動作，增強手部肌肉，可減輕筋腱及腱鞘的摩擦壓力。除了鍛煉手部筋腱及肌肉外，強化上背至手臂肌肉力量，也有助分擔手指負擔，達到預防、紓緩及避免彈弓指之效。

文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會長者痛症緩解計劃總監、家庭醫學專科醫生）

中大痛症頻道

bit.ly/47ksJWy

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕手指腱鞘炎 健康 談痛說情 痛症 彈弓指

上 / 下一篇新聞