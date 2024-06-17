養生帖：肺脾腎虧虛 大笑跑跳漏尿

骨盆底肌肉鬆弛 逼尿肌失調

尿失禁原因與骨盆底肌肉鬆弛、尿道外括約肌損傷及逼尿肌失調有關。中醫自古就有治療「遺尿」、「小便不禁」的記載，認為尿液正常排出，有賴膀胱氣化調節。黃帝內經《素問·靈蘭秘典論》曰「膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣」。膀胱氣化離不開肺、脾、腎三臟的調節，腎主封藏，脾主升清，肺主治節，肺脾腎虧虛，則可能出現膀胱失約，氣化失職，小便失禁。

中藥健脾益氣 針刺增尿道阻力

中醫治療尿失禁的方法很多，對大部分患者療效顯著。

‧中藥：肺脾氣虛者可使用補中益氣湯加固腎之品，健脾益氣，升陽止漏；脾腎陽虛者可選鞏堤丸為底方加減，溫腎補陽，健脾縮泉

‧針刺：針刺腰骶部神經，能刺激膀胱，提升尿道括約肌張力和尿道阻力，增強骨盆底肌肉的收縮，減少漏尿，緩解尿失禁。中極、關元、膀胱俞、脾俞、腎俞可隨證選用，配合針刺八髎穴，往往帶來滿意效果

‧外敷：吳茱萸15克，益智仁15克，小茴香15克，肉桂10克，碾成藥粉，以溫熱白酒與麵粉10克和勻，敷在肚臍上至皮膚微癢則去掉。起效則不必再敷

‧艾灸：用艾條或艾炷灸肚臍下關元穴和腰部腎俞穴，溫腎助陽，固脬縮尿

‧食療：蓮鬚5克，芡實15至20克，粳米50克；蓮鬚、芡實放入煲湯袋與米煮粥服用

受尿失禁困擾的女性不要諱疾忌醫，應積極面對，病向淺中醫，大多取得良好療效。由於本病與體質有一定關係，故預防勝於治療，女性還應注意經期保健、孕期調養，調理脾腎，充足氣血，遠離慢性疾病，提升生活品質。

文：董爽（香港大學專業進修學院高級課程主任、註冊中醫）

（中醫以人為本，強調「治未病」，從起居生活、運動娛樂、食療藥膳，保健養生）

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