防跌訓練：牆邊、椅背後練習 失平衡有扶手

1.平衡訓練應在牆邊或椅背後練習，以確保失去平衡時可以扶住牆壁或椅背回復平衡

2.力量訓練後大腿及臀部局部肌肉或有少許疲勞感，訓練後2至3日肌肉痠痛為正常現象，適當休息即可緩解

3.步行及踏步訓練應該在牆壁或扶手欄杆附近練習，以確保安全

4.需要持續訓練12個星期，才能有較顯著防跌效果

如對運動有疑問，應先諮詢註冊物理治療師的專業意見。

●力量訓練：起身坐低

坐在椅子上，手向前伸，然後站起。再慢慢坐回原位，坐下時臀部往後靠。每組10至20次，共做3組；能訓練大腿和臀部肌肉力量

●力量訓練：打開腳

身體保持垂直，腳向外後側張開，稍作停留，再慢慢放下。每完成1組後換腳。每組10至20次，每邊各做3組；能訓練臀部肌肉力量

●平衡訓練：企定定

先以雙腳合攏站立，站定後注意重心分佈，盡量保持平衡，收緊腳腕、臀部和腹部，眼向前望着固定目標。訓練時應感到少許不穩定方為有效，若感覺站得十分穩定，可逐步增加難度，例如腳跟對腳尖站立、單腳站立等。訓練持續1分鐘，重複5次

●步行踏步：太空漫步

步行時慢慢提腳，然後輕輕放下。訓練重點為慢和輕，慢慢加長每次提腳離地時間。注意兩腳間重心轉移，感覺着地一腳踏穩後，才慢慢提起另一隻腳；每天10至15分鐘，其間可休息

有片睇：

rb.gy/ypow84

●步行踏步：打橫行

持續向左及向右來回踏步行，注意腿要提高，熟練後可慢慢加快速度，並嘗試加入跳躍。每天10至15分鐘，其間可休息

有片睇：

rb.gy/07x4es

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