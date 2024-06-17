明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

健康點滴：4類人宜照大腸鏡

【明報專訊】大腸內窺鏡檢查近年漸為人熟悉，它能直接檢查大腸內有沒有瘜肉及腫瘤。以下4類人士，建議與醫生商議是否需要照大腸鏡或接受其他檢查：

大便異常 家族病史 大便隱血

1. 有疑似大腸癌徵狀，包括大便帶血或黏液，大便習慣改變，大便變得幼身甚至稀爛，大便後仍有便意，持續肚痛或體重下降等

2. 家族有遺傳性大腸癌，或者有直系親屬於較年輕時（小於45歲）患上大腸癌，應與醫生商討何時開始接受大腸鏡檢查，以及相隔多久照一次。某些罕見遺傳病，例如家族性腺瘤性瘜肉病患者，其親屬甚至需從10至12歲開始約每1至2年照大腸鏡

3. 接受大便隱血檢查，例如大腸癌篩查計劃的參加者，若檢查發現大便有隱血，便需要安排照大腸鏡

4. 其他高風險人士，例如曾患大腸瘜肉、慢性結直腸炎等

早期腸癌 5年存活率可達九成

根據香港癌症資料統計中心數字，大腸癌是第二常見癌症，僅次於肺癌，2021年大腸癌新症接近6000宗；大腸癌亦是香港癌症的第二號殺手，2021年死亡人數接近2300人。雖然特區政府於2016年起推出大腸癌篩查計劃，但少於三分之一患者在早期確診，大部分確診時已屬第3、4期（第4期指癌症已擴散到其他器官）。如能及早發現癌症，第1期和第2期腸癌患者5年存活率高達八、九成。大腸鏡檢查能發現沒徵狀的早期大腸癌病人，讓病人盡快展開治療，增加存活率。

非人人適合照 宜先諮詢醫生

大腸鏡是一個相對安全的檢查，但並非人人適合，考慮照大腸鏡前應詳細諮詢醫生意見。此外，除了大腸鏡檢查，生活習慣對預防大腸癌也十分重要，包括正確飲食（多菜少肉）、多做運動、控制體重，還有戒煙及盡量少飲酒，都有助防患於未然。

文：高彩華

（外科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕大腸瘜肉 瘜肉 健康 大腸癌 大腸鏡

上 / 下一篇新聞