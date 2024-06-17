兒言自得：成也氧氣 敗也氧氣

後來才曉得，當年有人鼓吹吸氧可以減壓、增強體力，甚至治療宿醉，紓解頭疼等不適反應。當然這一切都沒有任何醫學根據，只是以訛傳訛，或是向錢看的「商業行為」。大媽們也許不知道，高濃度氧氣對身體有害，除了有醫療需要的病人外，一般人根本毋須也不應無故吸入額外氧氣。近年重臨三藩市機場，再不見「氧吧」蹤影，相信是機場當局覺悟前非，撥亂反正吧。

遠在19世紀，便有科學家指出氧氣既有醫學用途，也對人體有害。氧氣產生的自由基（free radicals）可以傷害甚至殺死人體多個器官的細胞。數十年前，潛水界對深潛及潛水氣瓶的規管沒有現在的嚴格，安全指引也不清晰，不少潛水員在深水下呼吸加壓氧氣，突然抽搐甚至不省人事，便是體內含氧過高，腦神經中氧氣毒所致。

肺部是第一個接觸吸入氧氣的器官，最容易受氧氣所傷。成人吸入高濃度氧氣不出一天，便可能患上氣管和支氣管發炎，以及蔓延性肺泡陷落，甚至致命的急性呼吸窘迫綜合徵（acute respiratory distress syndrome）。氧氣對肺部的毒性，兒科醫生更是耳熟能詳。早產新生兒肺部不健全，許多都倚靠器械輔助呼吸及額外氧氣來維持生命。呼吸機加於呼吸道的壓力，加上高氧產生的自由基，會引發炎症和纖維增生，妨礙早產兒的肺發育，不少早產兒因而患上支氣管肺發育不良症（bronchopulmonary dysplasia，簡稱BPD）。BPD是現今新生兒深切治療最常見的後遺症，本身已可導致肺功能不足，甚至致命；一般常見的嬰兒病毒感染，例如流感或呼吸道合胞病毒（respiratory syncytial virus），更可能是BPD病嬰的奪命索催命符。

早產兒過度供氧 可致失明

當兒科醫生，更不可能不熟悉早產兒視網膜病變（retinopathy of prematurity，簡稱ROP）這可怕的早產嬰兒病。早產兒，特別是極度早產兒，要是血液含氧量太高，便會影響到眼底視網膜血管的生長和成型，嚴重的更會導致視網膜脫落和失明。上世紀50年代，兒科醫生為了令早產兒呼吸順暢一點，廣泛地讓他們吸入高濃度氧氣。那時醫學界對ROP完全沒有認識，也沒有方法量度血液的含氧量。隔了好一段時間，發覺許多僥倖存活的早產兒都雙目失明，醫學界才如夢初醒，研究證實血氧過高是導致ROP的元兇。如今我們給早產兒用氧都戰戰兢兢，嚴密監察他們血液的含氧量，務求不要給他們過度供氧，便是這個緣故。由於高濃度氧氣的種種害處，在產房為新生兒施復蘇施救時，兒科醫生也放棄了行之已久使用純氧的習慣，改用濃度較低的氧氣，甚至沒有加氧的空氣，效果似乎不比用純氧差。

和許多藥物一樣，氧氣是兩面刃，善用為良藥，不善用則為毒藥。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

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