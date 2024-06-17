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副刊

健康

保健調養：針灸滋陰清熱 養心安神

【明報專訊】針灸治療盜汗，可選用有滋陰、清熱、養心安神功效的穴位補肝腎陰、滋養心血，常用穴如位於大腿的血海穴，位於小腿的陰陵泉穴、足三里穴、三陰交穴、復溜穴，均有補益作用，能夠扶正、補陰。針對熱盛患者，可選用位於足背的太衝穴、行間穴，以及手上的合谷穴，有清熱瀉火作用。心緒不寧、失眠多夢者可選用手上的神門穴、內關穴，以及足內踝尖的照海穴，有安神、養心作用。

針灸治療的具體方法可採用毫針刺，平補平瀉手法，或輔以電針刺激經絡，每次治療約20至30分鐘，每周2至3次。以中等力度按揉上述各穴1至3分鐘，每日1至2次，亦可起保健調養作用。

避吃溫熱食物 保情志舒暢

盜汗患者在飲食方面需避免辛辣、煎炸、炒爆等，以及屬性溫熱食物如薑、蒜、辣椒、荔枝、榴槤、牛肉、羊肉、燒烤、火鍋等，以免加劇陰虛陽亢的失調，引致盜汗惡化。

此外，要注意保持情志舒暢，避免持續發怒和焦慮，不要將日常生活安排得密密麻麻讓自己透不過氣，要學習自我鬆弛減壓，和有充足的睡眠休息，有助減少過度勞神使精血耗損，以及心煩氣躁導致熱擾心神的風險。

在盜汗出現的時候，應及時拭乾汗液或更換內衣（或牀鋪），避免吹風受寒着涼，並多喝水補充水分。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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