盜汗睡夢中出汗 更年期、過勞常見

盜汗又名寢汗，始見於《黃帝內經》。明代《景岳全書》指出：「盜汗者，寐中通身汗出，覺來漸收。」在入睡後異常出汗，醒來汗止，是盜汗的典型病徵。臨牀上盜汗輕症者，可在臨睡醒前1至2小時出現輕微出汗，不影響睡眠，無特殊不適；重症者在剛入睡或快將入睡時便劇烈出汗，無法制止，甚則沾濕衣服被褥留下汗漬，伴隨口乾舌燥、心煩、潮熱、消瘦、容易驚醒、便秘等症狀。元代醫家朱震亨在《丹溪心法》中認為盜汗屬血虛、陰虛。由於操勞過度，亡血失精，精血虧損可致虛火內生，津液不能自藏，常在陽去入陰時外泄，為陰虛盜汗之病機，治療需要養陰清熱。

更年期、過勞 陰虛內熱夜睡不寧

證屬陰虛內熱的盜汗，常見於更年期女士、長期勞累休息不足者，或罹患熱病傷陰者。由於腎陰不足，水火不濟，引致虛熱內擾。患者當處於睡眠狀態時，陰虛內熱失調易使夜睡不寧，身體本來在夜間主靜的時候會變得亢奮，腠理開泄，出現流汗的反應。除盜汗外，陰虛患者在臨牀還可見身熱顴紅、午後潮熱、心煩易怒、口乾、消瘦、舌紅少津，女士可見月經提前、量多、經期延長，男士可見夢遺滑精。治療上患者宜滋陰降火，通過滋養肝腎來平衡陰陽，再配合清虛熱的治法使虛火自降。常用方藥有當歸六黃湯、麥味地黃丸、生地黃、熟地黃、麥冬、黃柏等。

憂思心血不足 驚醒心慌胸悶

心血不足是盜汗另一個常見原因，由於長期情志不暢、憂思鬱結，使心血過耗，繼而陰陽失調令心氣浮越，導致心液（汗為心之液）不藏，而乘夜間外泄形成盜汗。常見表現包括心慌心悸、心怯易驚、頭暈目眩、面色蒼白、失眠多夢等。這類患者容易在晚間盜汗時突然驚醒，伴隨心慌、胸悶、不安感，需要一段時間方能平復。在治療方面，這類患者可通過補心血和養心安神，從而控制出汗，常用方藥包括歸脾湯、天王補心丹、當歸、酸棗仁、龍眼肉等。

有些中藥具有收斂止汗作用，例如麻黃根、浮小麥、糯稻根、煅牡蠣、五味子等。治療盜汗時，可先按照辨證施治原則遣方用藥，再適量配搭有收斂止汗功效的藥物，以增強療效。

伴發熱咳血消瘦 或患嚴重疾病

中醫雖然認為盜汗為身體失調引致，但盜汗也有可能反映患上嚴重疾病，例如結核病、惡性腫瘤、甲狀腺危象（或其他嚴重內分泌紊亂）等。假如盜汗伴隨發熱、咳血、持續消瘦、經常倦怠乏力等，就不能輕描淡寫地視作簡單「失調」而掉以輕心，建議患者應該接受全面身體檢查，尋找病因，積極醫治。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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