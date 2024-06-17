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健康

拆解迷思：刷牙後建議不漱口 免洗走氟素減抗菌力

【明報專訊】牙齒除了咀嚼，還影響儀容、說話發音，所以有一口健康整齊的牙齒十分重要。正確的口腔護理，應要早晚刷牙、定期檢查、少吃甜食等，以減少牙患，讓健康牙齒陪伴終老。

今次綜合了一些「護齒迷思」，找來香港大學牙醫學院修復齒科臨牀助理教授林宇恒為大家拆解。

舌頭沾牙膏塗牙齒表面

問：用牙膏刷牙後，應否用清水漱口？

答：用牙膏刷牙後，最好不漱口。

牙膏含有氟素（fluoride），可以保護牙齒免被細菌侵蛀，所以氟素留在牙齒表面愈長時間愈好，牙醫通常建議刷牙後盡量不漱口，以免氟素被洗走，只要將口腔內的牙膏泡沫盡量吐掉便可。

如大家習慣了漱口，可選擇漱口後，將牙膏塗在舌頭上，再用舌頭將牙膏塗在牙齒表面，這亦有效保護牙齒。另外，建議刷牙後不要立即像漱口般大口喝水，正常慢慢地喝，便不會弄走氟素。

兒童宜用氟素較少牙膏

問：小朋友一定要用兒童牙膏，不能用成人牙膏嗎？

答：兒童牙膏成分跟成人牙膏大同小異，主要分別是氟素含量。

成人牙膏氟素含量約1000至1450ppm（parts per million，百萬分之一），兒童牙膏則約500至1000ppm。氟素能鞏固牙齒防止蛀牙，但如小朋友吞嚥功能未發展得很好，刷牙時可能會吞了牙膏。有研究指，小朋友恒齒仍然在生長中，若吸收太多氟素，會影響牙齒生長，有可能出現氟斑，即牙齒出現一片白色。因此建議小朋友使用氟素含量較低的兒童牙膏，即使誤吞了牙膏，氟素分量也不會令牙齒鈣化或影響生長。

牙膠漂牙 停用藥水打回原形

問：美白牙膏真的能夠美白？

答：市面上出售的美白牙膏，大部分含有微細粒子，以助磨走牙齒表面污漬，但過量使用可能將牙齒表面琺瑯質一同磨走，令牙齒變得敏感。而美白牙膏的漂白物質，含量比醫用低，所以需要較長時間使用才有較佳效果。

想美白牙齒，可考慮由牙醫提供的藍光美白，最快可於1小時完成漂牙；另外，由牙醫為病人製作個人化牙膠，病人每晚戴上牙膠後擠進藥水，持續2至3個月，亦可達到漂白效果。不過即使完成漂牙，若沒有持續用藥水維持，日子久了牙齒會回復原本顏色。

美白牙齒或漂牙主要為了外觀，事實上，每個人的齒色都不同，有些人天生較黃，是否漂牙視乎自己需要。

普通vs.電動牙刷 潔齒效果相若

問：用電動牙刷比普通牙刷乾淨？

答：根據研究，使用普通牙刷及電動牙刷的潔齒效果相若，但個別病人的手不夠靈活，即使知道正確刷牙方法，但欠缺技巧的話，未必刷得乾淨，牙醫可能會建議用電動牙刷。

牙線+正確刷牙 未必要用漱口水

問：每次刷牙後都要使用漱口水嗎？

答：不一定。若刷牙前使用牙縫刷或牙線清潔牙縫，加上正確刷牙方法，未必要使用漱口水。不過，如有些人較容易蛀牙，使用含有氟素的漱口水，有助保護牙齒，但注意漱口水不能替代刷牙。另外，有些漱口水含殺菌成分，曾接受口腔手術的病人，牙醫可能建議他們使用，以防止傷口受到細菌感染。

問：牙線或牙縫刷，應如何選擇？

答：牙縫闊的人，可用牙縫刷，否則應用牙線。不過，可按個人感受選擇，若有問題應諮詢牙醫。

[健康]

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