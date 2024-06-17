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健康

多生齒鳩佔鵲巢 礙恆齒生長致牙患

【明報專訊】成年人一般有32隻牙，若發現多於32隻牙，可定義為多齒症（hyperdontia）。根據健力氏世界紀錄大全（Guinness World Records），加拿大男子Evano Mellone共有41隻牙，是紀錄中最多牙的人。

患多齒症者不算罕有，全球約有2%至3%人口有多生齒，即約50人中，有1人有多齒症，而大部分患者沒有徵狀，若非透過牙科檢查，患者很多時不會發現。

多生於兩門牙中間 未必顯露

當乳齒換上恆齒，20隻乳齒逐漸脫落換成32隻恆齒，如發現多於32隻，便屬多齒症，患者通常多出1至2隻牙齒。香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨牀助理教授蒲靜雅表示，較常見多生牙齒的位置是在上顎兩隻門牙中間，多生齒未必會顯露出來，故患者也未必發現；若多生齒已暴露，或影響其他牙齒結構，透過X光檢查會發現問題。

主要成因：遺傳

蒲靜雅解釋，多生齒主要成因是遺傳，若媽媽有多生齒，孩子較大可能也有，但並非百分之百。

多生齒如何治療？是否一定要拔掉？蒲靜雅說視乎多生齒的位置及狀况，大部分不會衍生太大問題，但如果多生齒已生長，並阻礙其他正常牙齒生長，則需要拔去。如果患者本身32隻恒齒完全成長且沒有問題，即使發現有多生齒，只要定期接受牙科檢查及照X光片觀察便可，毋須特別處理。

多生齒長期藏牙骨 形成水囊發炎

不過，長期藏在牙骨內的多生齒，有可能形成水囊，初期患者未必有感覺，但當水囊愈來愈大，甚至發炎或導致其他牙齒鬆脫，牙醫則需要介入處理，將多生齒拔去。蒲靜雅稱，雖然發生機率不高，但定期檢查多生齒是非常重要，一旦發現問題，可及早處理。

恒齒不整齊難清潔 易致牙周病

此外，有些個案是多生齒逼着旁邊牙齒，令其他牙齒長得不整齊，或數隻牙齒擠在一起，難以清潔，容易導致牙周病。蒲靜雅稱，在這情况下，牙醫亦會建議移除多生齒。另一個需要拔去多生齒的情况是，因牙齒排列不整齊而箍牙，牙醫需要移動牙齒位置，多生齒阻礙了其他牙齒移動，有需要移除。

拔除或涉神經線 轉介口腔頜面外科

蒲靜雅表示，若移除多生齒牽涉複雜的情况，例如它藏在牙骨內或牽涉血管及神經線等，在衡量風險及手術複雜程度後，或會轉介至口腔頜面外科的醫生處理。移除多生齒在口腔頜面外科來說屬小型手術，是否需要麻醉或如何麻醉則視乎醫生評估及病人意願，可選擇局部或全身麻醉，或施用鎮靜劑令病人在睡眠狀態下接受手術。手術後2至3天，傷口會有不適，吃東西時要小心，一般1至2星期後能康復。

文：王木音

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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