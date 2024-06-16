明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
星期日文學

文化

星期日文學‧N種小說創作體會與一種貓奴才的形態──作家張婉雯、韓麗珠專訪

【明報專訊】張婉雯，現實主義風格作家；韓麗珠，超現實主義風格作家，而無論是現實還是超現實，在現實中，她們都很喜歡貓，又有養貓，所以訪問一開始，是請她們以「書店」、「貓」為關鍵詞，分別構思一個短篇小說和長篇小說的意念。

張婉雯：「短篇小說的話，那就是暑假的時候，有一家書店的店主因為學生放暑假，他就暫時關閉書店，只留下一隻貓和貓的食物在店內。那隻貓其實是識字的，但牠一直不出聲，而且牠對店主的選書口味其實一直不滿意，於是趁着店主不在時，牠就把那些牠認為不好的書咬爛，只留下牠認為好的書。店主暑假後回來，打開書店的門驚叫：『為什麼有一些書被咬爛了？』而店主一直沒發現被咬爛的書是不好的書，只是奇怪暑假過後，書店的生意好像好了。」

如果是長篇小說呢？

一分鐘內，張婉雯已拋出另一個構思：「也是一隻識字的貓，牠在書店默默生活多年，看着男男女女在書店出出入入。暑假時，那隻貓覺得書店需要一點變化，因為時代不停變化，來書店的人數少了，氣質也不同了，來的人很多時只是為了上網、飲咖啡、玩貓、打卡。時常被擼的貓決定辦一個讀書會，一到晚上，牠就叫書店其他居民，如老鼠、蚊、蟻、蜘蛛、書裏面的衣魚等，和住在出面的野貓，大家一起參加讀書會，並且商量這間書店如何可以做下去，以至於牠們不會失業。牠們的結論是要將書店變成一個森林，書本像一粒粒水果那樣掛在樹上，要很努力才可以爬上去摘取，可能要摘十頁、八頁，才可湊成一個完整的概念。於是書店居民就每晚爬呀爬，爬上樹刨書。」那這篇小說的名稱是不是叫做「書店森林」或「每晚艱苦的讀書之路」呢？

是次訪問將兩位寫作風格頗為不同的成名作家放在一起（承蒙兩位應允，再次感謝萬分！），正是因為她們風格不同，但她們的寫作年資皆超過三十年，各自出版了不少作品，張婉雯出版了《甜蜜蜜》、《微塵記》、《那些貓們》、《參差杪》等書，皆是短篇、中篇和散文結集。韓麗珠近年則出版了《灰花》、《縫身》、《離心帶》、《空臉》等長篇小說，也有《失去洞穴》、《人皮刺繡》的中短篇小說結集和《黑日》、《半蝕》等散文集。而她們在不同場合或訪問中皆提及自己的創作理念，所以想知道她們如何看待各自筆下寫了超過三十年的城市經驗、街坊情態或人的存在狀態。她們又如何看待小說，尤其是長篇小說所承載的經驗層次呢？而訪問一開始的熱身題，就是想看同一組關鍵詞，放在短篇和長篇的架構裏，它們的發展會有何不同，長篇包含的元素與短篇有何分別。

從張婉雯幾分鐘內就構思出來的回應來看，長篇和短篇可能都有時代或橫跨某些年份的歷史轉變，但時代和歷史在短篇小說裏會被隱藏在故事後面，在長篇呢，時代感會明顯一點，甚至成為一個主要的刻劃對象。同時，長篇的角色一般較多，主要角色有行動和心理上的轉變，以構成起伏的情節，即張婉雯口中的「有啲嘢做，有嘢發生」，從角色與角色之間的互動，可引伸出一些較大的議題，如時代轉變、知識價值等。而且可能會有一個中心意象，如書本掛在樹上，要付出努力才可獲得，就像知識一樣，如果想獲得較hardcore的知識，總是要付出的。所以，較宏大的議題、多個角色及其行動、意象、時代等元素，似乎是長篇小說比起短篇小說可以承載得更多的東西。

韓麗珠就說她不會局限了好的長篇小說必定具備什麼元素，她用身體和衣服的關係去理解文學理念與形式之間的關係：「如果以穿衣為喻，寫小說是鍛煉身體，然後為這副軀體設計、剪裁和縫製衣服，最後穿上身。極短篇、短篇、中篇或長篇小說是不同種類的衣服，理念會發展和改變，身體亦然。一般來說，無論是怎樣的衣服都不會為難身體，帶來為難的不是衣服，而是作者如何理解身體和衣服。」她說極短篇、短篇、中篇和長篇她都寫過，覺得不同文類其實是不同的單位，她都樂於游走其中。她讀過的令人神往的長篇小說，是時間和空間都非常充裕的世界，具有深刻的穿透力，令讀者更明白自己身處的現實。由於有充足的篇幅，活於其中的人物有充分的成長和變化的空間，人物本身的個性發展，甚至其家族的軌迹也可以尋索。不過她又補充說這些回應只是舉例，她認為真正好的作品往往在人的想像以外，而她在等待被驚嚇。

人的存在狀態

韓麗珠從十四歲開始發表第一篇小說，寫作年月至今已有三十一年。她在小說裏持續關心人的存在狀態，她暫時出版的四本長篇小說，《灰花》是一個家族在不同國家的遷徙歷史，從動盪中安身，又從安穩中被一再驅趕；《縫身》是個體如何在群體中保存自身的完整；《離心帶》是人和自己所屬的土地失去連結之後的游離狀况；《空臉》是在一個高壓而專橫的國度裏，人如何堅守臉面、表情和身體的自主權利。《縫身》中有一個細節，那就是一個心理學家在時事節目中說，現代社會陷入前所未有的危機——形同虛設的婚姻制度、種族矛盾、貧富懸殊，以及各種巧立名目的戰爭，其實是源於每個個體，先天性的匱乏無法得到滿足所致。「沒有任何人是完整的。」這位心理學家說，這是目前的制度無法填補的空白。這個細節描述的是現代社會匱乏的存在狀態，而《空臉》中有一段文字是描述人類很普遍的自欺的生存狀態：「我並非從不懷疑調查員所說的話，只是，我也無法完全信賴自己，或這裏的任何一個人，把這個地方築構起來的，無非是各種形式的謊言，我們可以做的只是，挑選其中一個合適的，走進去，並把自己從此關閉起來。」

韓麗珠早年的短篇小說〈輸水管森林〉是很著名的香港城市文學的作品，上一本出版的長篇小說《空臉》，羅樂敏替其在《聯合文學．生活誌》做的訪問時也說：「韓麗珠以她一貫冷靜、拉開距離的隱喻系統，切開了香港的沉寂的動脈。」而問及韓麗珠對「我城」的看法時，她則說：「寫小說的我，關心的其實從來不是「我城」。（雖然寫散文的我，確實有關注城市，但小說和散文運用的是不同的腦袋和肌肉。）我持續地在小說裏關懷的是人的存在本身。」那城市在小說的角色呢？「城市以一種背景的方式出在我的小說中，甚至是一個很重要的背景。另一方面，現實所發生的事，會持續地影響着小說的形成。人只要每天切實而認真地活着，小說就會在心裏形成，內容出現，手法就會隨內容自然而生。即是，小說會引導作者，如何把內容鋪陳出來，而作者要通過內容去探索或發現新的寫作方法。不過我回想最初寫作的二十年，對『我城』的感受是中立的，即是說在小說裏，『我城』和『他城』或『她城』的區別其實並不明顯。我還記得為我第一本小說結集《輸水管森林》寫第一份作者簡介時，曾寫過類似『我不熟悉身處的這個城市，或許要在某天離開它之後，才能對它有更深的了解』的句子。那時的我沒有意識到，原來自己身處在一個，不必肉體離開，就已每天都在失去它的國度。這是我在最近十年才深深地體會到的事情。」

街坊情態與澳牛精神

張婉雯在《那些貓們》的〈自序〉中說：「在這個城市活到中年，仍在寫，仍在幹一些沒甚麼回報的工作，或許已是我所能作的，最美好的事情了。」呀，張婉雯原來寫作也寫到中年了。這些年來，她寫了很多「街坊」的生活情態，像〈明叔的一天〉和〈潤叔的新年〉那些住在公屋、做仵工的阿叔街坊，也有〈打死一頭野豬〉中的南亞裔街坊和〈離島戀曲〉中的離島街坊。問起她這些年來，「街坊」的情態有什麼轉變？她說：「以前的社會可能簡單一點，因為香港是一個很小的地方，很多東西都是within一個細的範圍，選擇沒那麼多。現在每個人都去旅行，香港也受着鄰近地區的文化衝擊，現在街坊之間喜歡的東西，平時的消費模式和生活enjoy的東西都可能很不同。不過，這些年來，也可能有一些東西一直都是那樣的，例如一個中產階級的師奶和一個公屋師奶，她們格價時或追MIRROR時的情態很可能都是一樣的。」不過，這幾年香港社會發生很多轉變，她坦言自己也不是很能夠處理，而且香港有某些精神正在消失中，其中一種就是澳牛精神：

「香港人的好處和不好處都是冷漠。現在不少人北上消費，他們或者很享受那些服務員很有禮貌，很熱情的態度，但我反而不太喜歡這種態度。我覺得香港人最理想的精神就是澳牛精神，你不要對我太熱情，但你提供的東西要精準、快，這就是professional，即提供服務的那個人和享受服務的那個人，雙方都有尊嚴。那些『歡迎光臨！呀，陳太，最近去咗邊呀？』的寒暄，或上菜都要叫句口號的形式，其實是想用低廉價錢換來被逢迎、被吹捧的感覺。」

張婉雯口中的澳牛精神，其實頗符合她的小說風格—— 一種寂寞而溫暖的文字。她寫了三十年多年的街坊，但她既沒有寫獅子山下守望相助式的街坊情，也沒有寫低下階層悲慘世界式的困苦，在她的小說裏，敘事者與她的小說人物之間往往有一種淡淡的距離，不過人物之間有時會有一種輕輕的同理，就像〈禮芳街的月光〉「我」和嘉芙蓮在某段一起學日文的時間裏相守；〈回家的路上〉「我」的母親離開又回來，在母親離開期間，「我」與英文補習老師馮太有某種既是補習老師與學生，也夾雜了一點點「我」對理想母親的情感投射，而馮太在八九年的夏天也離開了香港。這些人來人往都是輕輕淡淡的，她們在微塵中相認了，然後各自離開。這就是張婉雯常說的「拒絕戲劇化人生的片段」，即是說，那些明明可以順勢發展的情節，去到張力初起時就將之收回來，就像澳牛茶餐廳，不會太熱情、不會過分關心和介入，適當的時候就暗暗地讓老人家與孕婦先進餐廳內用餐。張婉雯說，香港人應該保持這種澳牛精神，即是一種專業的精神，但內裏有一種subtle的溫柔與同理。

由短篇到長篇的跳躍

不少作家說，要突破短篇，轉寫長篇是非常不容易的。張婉雯現在嘗試寫一篇關於一個人渣的故事的長篇（街坊中也有人渣的），而這次已是她第三次嘗試突破長篇了。

她在二○一九年出版的《那些貓們》是一本中篇小說結集，同名小說〈那些貓們〉講述「我」和利貝嘉由中學開始至利貝嘉死去的一生情誼，去到人生後段，「我」可以說出「我尊重利貝嘉的情感，包括那些我不懂的情感」。而在這段情誼描述中，涉及的議題有女性成長、保護動物等。那麼，如果故事時間線不短，又有不少可以繼續發揮的議題，再寫長一點就可成為長篇了，為什麼那麼難突破呢？

「首先是我不想在小說裏戲劇化人生，所以我的小說人物常常『冇嘢發生』，好似〈明叔的一天〉，就是一個阿叔的一天，他的一天就是開舖關舖，那寫成長篇後會不會變成明叔開舖關舖的一百天呢？不過其實也不僅是情節是否足夠曲折離奇，我較擅長寫場景，很喜歡《紅樓夢》那些細節鋪排，好靚，所以我也傾向於每一部分都追求細節，要用字精準，但這樣寫就會寫不完。而且，中短篇的細節感比較重，很多東西會留在細節裏暗示，『藏』的功夫比較多，如果這樣的細節感放在長篇，可能會每隔兩段就暗示，整個敘述就會好kick。而我也不喜歡講大道理，不想借小說人物去大發偉論，我喜歡東西比較subtle的東西，收得很淡，所以一直完成不了。」張婉雯的說話令人明白，長篇不是字數多了就叫長篇，而她自身的美學追求反而令她創作長篇時感到為難。不過她又說，這是一個作家的學習，因為一個人對自己擅長的東西其實很難放得下，她現在寫長篇就是要嘗試適應另一種美學，另一種不是她以前寫中短篇時那些細節滿滿、場景堆疊而成故事的美學。

寫了那麼多年，已出版了四篇長篇，並準備着第五篇的韓麗珠，還記得當年由短篇跳躍到長篇的情形嗎？

「從我寫第一個小說開始（那是短篇），我就知道終有一天會寫長篇，因此，之後的每個短篇和中篇，都在為長篇作準備。所以，寫出第一個長篇，是某程度的順理成章，自然而然的事情。」

「我的創作方法是，保持寫作的規律，像回家那樣。人不斷回去且停留的地方，才是家，因為一直在寫並返回寫的狀態，小說才會持續地出現。每天重複地做的事，是一種累積，年月過去，就刻出了形狀。每次寫長篇的經驗都是全新的，在寫完一部作品之後必須忘記前事是為了迎向創作裏的新。每個作品都是全新的瞬間。《灰花》和《縫身》的時期，我都以寫短篇的爆發力，每天都像在最後衝刺那樣寫，那是因為我當時對長篇的寫作狀况不了解。寫長篇要保留着對明天的期待，因為長篇無法在短期內寫完，那是經年的寫作，所以必須把這個長篇納入在生活裏一段長時間，讓寫作和生活彼此適應。這是我寫《空臉》時學會的事。每個長篇都會讓我至少學會一件新的事情。」韓麗珠也提出了長篇是讓作者學習新的事情。她目前也在寫着一篇長篇，她從中學到的是聆聽角色說話。她說：「幾個角色對我訴說的方法不盡相同，我要調節自己去接收他們給我的信息。其中一個角色想要對我說的事過於洶湧，有時我必須請她先停下來，因為我暫時沒法一次承受那麼多。作者和人物之間有時也要商討、調適和遷就，在失去對方和失去自己的邊界之間作出種種選擇。」

小結：兩種心法

筆者是創作小白，去年曾上過張婉雯教導的創作班，自此之後，立志要寫出一篇自己滿意的短篇。張婉雯作品的寫實風格、去戲劇化的故事情節、細節的充盈、淡淡而又諒解的情感，這些特點全都很容易在她那些寂寞而溫暖的文字中閱讀出來，而她現在可能要暫時放下一些她原本擅長的心法，嘗試尋找長篇的寫法。韓麗珠則提出了另外一種美學，那就是作者沉浸在故事的世界裏，聆聽人物的聲音，與人物時或商討，時或調適。每日寫每日累積，年月過去，就刻出了小說的形狀。很喜歡她在筆訪中形容的那個生活裏類近「長篇小說」的靈的東西，她說「長篇小說之靈無處不在，而我自己的方法是靠近它，像遊戲那樣靠近。譬如說，天空裏的雲、貓的一生、某段深刻但已然結束的關係、某段深刻而仍然持續發展的關係、 住了三十五年的房子、廢墟等等，全是藏着長篇小說的東西，發掘它們。直至身體裏儲存了足夠的材料，就寫出來。」而這就是張婉雯與韓麗珠兩位在訪問中不約而同地提及的，小說帶領作者及讀者走向不明之地。

（長篇的歷程系列三，每月第三個周日刊出）

文•Sabrina Yeung

美術•黃煒

編輯•鄒靈璞

電郵•literature@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

相關字詞﹕長篇小說 小說 Sabrina Yeung 韓麗珠 張婉雯 星期日文學

上 / 下一篇新聞