明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

打開垃圾：盛事回收一條龍 龍舟賽收六千膠樽 義工助分類

【明報專訊】上周端午節多個龍舟賽中，「赤柱國際龍舟錦標賽」是最大規模的盛事，估計有近10萬人次參與，單是比賽隊伍就有190隊。你可以想像，當幾萬人同時聚集在沙灘上，進行或觀賞速度競技，現場散發汗水味道，腳趾間混雜海水和泥沙，完賽後人會有種衝動，馬上丟棄全部即棄用品，不要麻煩，乾爽離開最重要。想不到多個龍舟隊休息棚前，竟然整齊擺放一袋袋透明回收袋；橫跨9小時的活動，也可以很環保。

簡介：垃圾收費計劃討論足足廿年，這減廢火車頭原訂今年8月開動。5月底，政府再次宣布暫緩計劃實施，但港人仍可多想一步，看見垃圾打包後的成本，從源頭減廢，多多回收。這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾，一同設想在不遠的將來，人與垃圾將經歷不一樣的關係。

宣傳品不印年份 休息棚收樽罐

赤柱國際龍舟錦標賽賽道全長270米，路程較短，賽程緊湊。當天有約3800個選手參賽，赤柱正灘人多得水泄不通，個個爭相為健兒拍照。如果想在全長不足200米的正灘，從一邊走到另一邊，起碼要半小時以上。「呢度主要都係公司隊，好多人呀！巴士司機都話，今日每架巴士都迫滿晒！」第10年參加比賽的選手路叔說。

端午天氣飄忽，早晨陽光燦爛曬黑路人，中午下大雨，下午太陽再出來跟人打招呼。龍舟隊隊長阿恒說每年天氣差不多，已經習慣。他們隊伍的休息棚設有一個透明袋，收集運動員和親友用過的礦泉水膠樽及汽水罐，有別黑色垃圾袋。

阿恒指回收袋由大會工作人員提供，「話要回收，最近幾年都有」。他認為回收流程不算麻煩，「最緊要有袋畀我哋」。路叔稱自己平日亦有回收習慣，龍舟日的回收做法跟家中的沒有大分別，「最多（回收物）係水樽囉，因為天氣曬，又熱，飲水多」。

近年龍舟賽大會在比賽安排和場地設計上，陸續應用源頭減廢策略。大型運動活動的主辦方為增加賽場辨識度，往往在場地四周掛彩旗和橫額、設置攤位、派發場刊及紀念品。今年赤柱龍舟賽的宣傳物品沒印年份。記者訪問現場觀眾，發現較少人留意到這一點，但它是減廢的重要一步。

200米正灘 5個回收站

綠惜地球2019年發布《綠惜盛事減廢實戰手冊》，建議主辦單位不要在宣傳品印上年份，增加重用的機會——如到2025年，難以穿着印有「2024年」字樣的T恤，只能放在家中紀念，或棄置堆填區。宣傳用的易拉架、錦旗和橫額，可選用耐看的設計，活動結束後保留至下屆重用；若一定要製作活動T恤，設計要精美，布料要舒適；至於場刊和邀請函，可用電子檔取代。舉辦盛事有利香港經濟，只要有基本的減廢、回收措施，盛事也可推廣循環經濟，重視資源再用，達到環境永續，環保之餘不減經濟收益。

今年綠惜地球受赤柱龍舟賽贊助商永明金融邀請，成為赤柱龍舟賽的合作機構，在赤柱正灘的兩個入口設置5個回收站和兩個水站，再加一隊「流動教育小隊」，全日到沙灘教育和協助參加者分類回收。社區協作總監鄭茹蕙形容，比賽日的回收安排以方便參加者為主，務求先做到回收，再鼓勵每個人自發做得更好。綠惜地球為每個隊伍派發一個透明袋，參加者只需把膠樽和鋁罐放入其中，滿載後拿到回收站，讓職員和義工清洗和再次分類。鄭茹蕙笑稱：「唔係要一下就分到很細緻，我又冇綠綠賞（環保署的積分獎賞），係咪先？大家方便就得啦！」

除了幾個回收站點，龍舟比賽主辦方也在正灘右方入口的籃球架下，設置鐵絲網置物架回收膠樽，不少參加者不自禁用膠樽「射籃」。美國學者Richard Thaler和Cass Sunstein在2008年提出「Nudge Theory（助推理論）」，用細緻操作改變人的行為和決策。主辦方未必看過理論，但已在行動中活用技巧。

圍封帶膠膜 乾淨易回收

整個赤柱龍舟比賽的減廢規劃，在比賽籌劃階段已經開始。環保署2017年發布的《大型活動減廢指南》指，及早規劃是有效節省資源的關鍵。雖然減廢措施可能會增加成本，但也是對環境的責任，亦是主辦方社會形象的一部分。若缺乏人手，可以邀請熱心市民擔任義工，就如綠惜地球今次請到16名市民做回收大使，也託政府部門的義工隊幫忙搬運物資。

鄭茹蕙說，團隊在農曆新年前已經開始計劃龍舟賽的減廢措施。今屆比賽，他們能接收12款回收物，除了樽、罐和其他容器，也有運動比賽常用的紙皮、索帶、膠圍封帶和膠膜。他們自2016年開始發起盛事回收減廢行動，鄭茹蕙形容最初參加者意識不高，不同類別的回收物「都係丟晒落去」，「共冶一爐」，經過疫情、原定今年實施的垃圾徵費後，本港市民累積更多分類回收的經驗，情况大有改善。

鄭茹蕙是跑步運動員，觀察到不同跑步比賽會使用很多即棄膠樽，「可能一個比賽，派3樽嘢飲！其實帶重用水樽、水袋好重要，因為好熱，又有消耗，一定要飲水」。團隊當年簡單調查後發現，大部分大型運動比賽的主辦方會使用和派發很多物品，卻沒有回收措施。「嗰陣我哋就鼓勵唔同主辦單位，早啲開始減廢，日後垃圾徵費就唔使咁高成本。好多嘢都可以回收，例如比賽用嘅圍帶，（運輸包裝用的）膠膜都可以，有好高價值㗎（因為較乾淨，易壓成磚狀）。」

「活動10萬人次 垃圾都可少」

在綠惜地球的回收箱內可見，主要回收物是飲品和食物容器；活動結束後，小腿高的回收袋堆滿收集點，面積約半個羽毛球場般大，按重量估算的話，收到6027個膠樽、5846個鋁罐和679個玻璃樽；紙皮和其他塑膠則分別有96及12公斤。鄭茹蕙憶述，往年的龍舟比賽不少單位「一板板」地把零售飲用水運到現場，今年很少見到這樣的情况，「可能有一兩箱，比較多係汽水、運動飲品同啤酒」。團隊在比賽場地設置水站，也掛上「前方有水斟」標識，不少選手用家庭裝飲品樽來盛水。

環保署曾解答活動主辦方的潛在疑問：回收措施不可能無懈可擊，會否帶來負面的宣傳效果？署方認為不需擔心，隨參與者的環保意識日增，注重環保的活動更易獲得參與者支持及好評。記者在赤柱龍舟比賽中場休息時，到觀賽台走了一趟，看到有觀眾在觀賽台旁堆積可回收的飲品樽，或是希望工作人員替他們回收處理，不過沒有擺到正確的位置。片刻後遇到鄭茹蕙，她不忍見回收物堆放在錯誤處，便自行收集到回收站。

至於沒有列明可回收的飯盒紙蓋，團隊視乎物品潔淨程度，有時也會收下。鄭茹蕙認為環保要一步步推進，「今天主辦方預計有10萬人次，我哋就示範就算有10萬人，垃圾量都可以係少嘅」。郊野及空曠地方風大，包裝廢物易被吹走，對於在海旁、山野舉行的比賽來說，安排回收或自備容器能避免廢物散落自然。

環團倡早規劃 通知清潔工

目前，政府為資助盛事設立的「M」品牌制度及支援計劃，及文化藝術盛事基金，未有制訂環保要求。從「M」品牌的申請指引可見，側重點在「產生顯著和即時經濟、社會及／或文化效益」，盛事基金的審批準則列出活動要有「Community appeal and social benefits（吸引力和社會效益）」。記者曾就兩個盛事資助計劃的環保要求，查詢文化體育及旅遊局，局方回覆指沒有補充，亦未回應未來會否增加相關要求。

可幸是近年有更多機構加入綠色盛事行列，如「樂施毅行者」自2016年起不在沿途熱飲站提供即棄杯，鼓勵參加者自備杯。鄭茹蕙說：「香港係盛事之都，我哋希望做到經濟效果，但又唔使對環境造成負擔，咁就最成功。」

若未來有更多機構對盛事減廢有興趣，她有什麼建議？鄭茹蕙認為關鍵在及早介入。「計劃初期就要放環保入去，要整個工作團隊都知道呢件事，如果之後再加會好複雜。比如今次要源頭減廢，除咗我哋，大會、義工團隊、贊助商都要知道，我哋一齊開咗好多次briefing（簡介會）。」事後的廢物審計也很重要，主辦方可以向回收商索取回收量數字作賽後檢討，為下屆措施做好準備。

記者留至端午正日下午6時，看到食環署外判清潔工來清理現場垃圾，他們與回收站義工有默契，知道只需清走660公升黑色垃圾桶內的廢物。綠惜地球團隊告訴我，跟清潔工溝通也很重要。無論主辦單位有沒有做環保，參加者都可以自發行動，自備毛巾、可重用飲食容器和防水風衣，不取無用的紀念品，是每個人直接實踐社會責任的方法。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 梁景鴻、曾憲宗

{ 美術 } 謝偉豪、朱勁培

{ 編輯 } 周淑樺

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞