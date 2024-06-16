打開垃圾：盛事回收一條龍 龍舟賽收六千膠樽 義工助分類

簡介：垃圾收費計劃討論足足廿年，這減廢火車頭原訂今年8月開動。5月底，政府再次宣布暫緩計劃實施，但港人仍可多想一步，看見垃圾打包後的成本，從源頭減廢，多多回收。這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾，一同設想在不遠的將來，人與垃圾將經歷不一樣的關係。

宣傳品不印年份 休息棚收樽罐

赤柱國際龍舟錦標賽賽道全長270米，路程較短，賽程緊湊。當天有約3800個選手參賽，赤柱正灘人多得水泄不通，個個爭相為健兒拍照。如果想在全長不足200米的正灘，從一邊走到另一邊，起碼要半小時以上。「呢度主要都係公司隊，好多人呀！巴士司機都話，今日每架巴士都迫滿晒！」第10年參加比賽的選手路叔說。

端午天氣飄忽，早晨陽光燦爛曬黑路人，中午下大雨，下午太陽再出來跟人打招呼。龍舟隊隊長阿恒說每年天氣差不多，已經習慣。他們隊伍的休息棚設有一個透明袋，收集運動員和親友用過的礦泉水膠樽及汽水罐，有別黑色垃圾袋。

阿恒指回收袋由大會工作人員提供，「話要回收，最近幾年都有」。他認為回收流程不算麻煩，「最緊要有袋畀我哋」。路叔稱自己平日亦有回收習慣，龍舟日的回收做法跟家中的沒有大分別，「最多（回收物）係水樽囉，因為天氣曬，又熱，飲水多」。

近年龍舟賽大會在比賽安排和場地設計上，陸續應用源頭減廢策略。大型運動活動的主辦方為增加賽場辨識度，往往在場地四周掛彩旗和橫額、設置攤位、派發場刊及紀念品。今年赤柱龍舟賽的宣傳物品沒印年份。記者訪問現場觀眾，發現較少人留意到這一點，但它是減廢的重要一步。

200米正灘 5個回收站

綠惜地球2019年發布《綠惜盛事減廢實戰手冊》，建議主辦單位不要在宣傳品印上年份，增加重用的機會——如到2025年，難以穿着印有「2024年」字樣的T恤，只能放在家中紀念，或棄置堆填區。宣傳用的易拉架、錦旗和橫額，可選用耐看的設計，活動結束後保留至下屆重用；若一定要製作活動T恤，設計要精美，布料要舒適；至於場刊和邀請函，可用電子檔取代。舉辦盛事有利香港經濟，只要有基本的減廢、回收措施，盛事也可推廣循環經濟，重視資源再用，達到環境永續，環保之餘不減經濟收益。

今年綠惜地球受赤柱龍舟賽贊助商永明金融邀請，成為赤柱龍舟賽的合作機構，在赤柱正灘的兩個入口設置5個回收站和兩個水站，再加一隊「流動教育小隊」，全日到沙灘教育和協助參加者分類回收。社區協作總監鄭茹蕙形容，比賽日的回收安排以方便參加者為主，務求先做到回收，再鼓勵每個人自發做得更好。綠惜地球為每個隊伍派發一個透明袋，參加者只需把膠樽和鋁罐放入其中，滿載後拿到回收站，讓職員和義工清洗和再次分類。鄭茹蕙笑稱：「唔係要一下就分到很細緻，我又冇綠綠賞（環保署的積分獎賞），係咪先？大家方便就得啦！」

除了幾個回收站點，龍舟比賽主辦方也在正灘右方入口的籃球架下，設置鐵絲網置物架回收膠樽，不少參加者不自禁用膠樽「射籃」。美國學者Richard Thaler和Cass Sunstein在2008年提出「Nudge Theory（助推理論）」，用細緻操作改變人的行為和決策。主辦方未必看過理論，但已在行動中活用技巧。

圍封帶膠膜 乾淨易回收

整個赤柱龍舟比賽的減廢規劃，在比賽籌劃階段已經開始。環保署2017年發布的《大型活動減廢指南》指，及早規劃是有效節省資源的關鍵。雖然減廢措施可能會增加成本，但也是對環境的責任，亦是主辦方社會形象的一部分。若缺乏人手，可以邀請熱心市民擔任義工，就如綠惜地球今次請到16名市民做回收大使，也託政府部門的義工隊幫忙搬運物資。

鄭茹蕙說，團隊在農曆新年前已經開始計劃龍舟賽的減廢措施。今屆比賽，他們能接收12款回收物，除了樽、罐和其他容器，也有運動比賽常用的紙皮、索帶、膠圍封帶和膠膜。他們自2016年開始發起盛事回收減廢行動，鄭茹蕙形容最初參加者意識不高，不同類別的回收物「都係丟晒落去」，「共冶一爐」，經過疫情、原定今年實施的垃圾徵費後，本港市民累積更多分類回收的經驗，情况大有改善。

鄭茹蕙是跑步運動員，觀察到不同跑步比賽會使用很多即棄膠樽，「可能一個比賽，派3樽嘢飲！其實帶重用水樽、水袋好重要，因為好熱，又有消耗，一定要飲水」。團隊當年簡單調查後發現，大部分大型運動比賽的主辦方會使用和派發很多物品，卻沒有回收措施。「嗰陣我哋就鼓勵唔同主辦單位，早啲開始減廢，日後垃圾徵費就唔使咁高成本。好多嘢都可以回收，例如比賽用嘅圍帶，（運輸包裝用的）膠膜都可以，有好高價值㗎（因為較乾淨，易壓成磚狀）。」

「活動10萬人次 垃圾都可少」

在綠惜地球的回收箱內可見，主要回收物是飲品和食物容器；活動結束後，小腿高的回收袋堆滿收集點，面積約半個羽毛球場般大，按重量估算的話，收到6027個膠樽、5846個鋁罐和679個玻璃樽；紙皮和其他塑膠則分別有96及12公斤。鄭茹蕙憶述，往年的龍舟比賽不少單位「一板板」地把零售飲用水運到現場，今年很少見到這樣的情况，「可能有一兩箱，比較多係汽水、運動飲品同啤酒」。團隊在比賽場地設置水站，也掛上「前方有水斟」標識，不少選手用家庭裝飲品樽來盛水。

環保署曾解答活動主辦方的潛在疑問：回收措施不可能無懈可擊，會否帶來負面的宣傳效果？署方認為不需擔心，隨參與者的環保意識日增，注重環保的活動更易獲得參與者支持及好評。記者在赤柱龍舟比賽中場休息時，到觀賽台走了一趟，看到有觀眾在觀賽台旁堆積可回收的飲品樽，或是希望工作人員替他們回收處理，不過沒有擺到正確的位置。片刻後遇到鄭茹蕙，她不忍見回收物堆放在錯誤處，便自行收集到回收站。

至於沒有列明可回收的飯盒紙蓋，團隊視乎物品潔淨程度，有時也會收下。鄭茹蕙認為環保要一步步推進，「今天主辦方預計有10萬人次，我哋就示範就算有10萬人，垃圾量都可以係少嘅」。郊野及空曠地方風大，包裝廢物易被吹走，對於在海旁、山野舉行的比賽來說，安排回收或自備容器能避免廢物散落自然。

環團倡早規劃 通知清潔工

目前，政府為資助盛事設立的「M」品牌制度及支援計劃，及文化藝術盛事基金，未有制訂環保要求。從「M」品牌的申請指引可見，側重點在「產生顯著和即時經濟、社會及／或文化效益」，盛事基金的審批準則列出活動要有「Community appeal and social benefits（吸引力和社會效益）」。記者曾就兩個盛事資助計劃的環保要求，查詢文化體育及旅遊局，局方回覆指沒有補充，亦未回應未來會否增加相關要求。

可幸是近年有更多機構加入綠色盛事行列，如「樂施毅行者」自2016年起不在沿途熱飲站提供即棄杯，鼓勵參加者自備杯。鄭茹蕙說：「香港係盛事之都，我哋希望做到經濟效果，但又唔使對環境造成負擔，咁就最成功。」

若未來有更多機構對盛事減廢有興趣，她有什麼建議？鄭茹蕙認為關鍵在及早介入。「計劃初期就要放環保入去，要整個工作團隊都知道呢件事，如果之後再加會好複雜。比如今次要源頭減廢，除咗我哋，大會、義工團隊、贊助商都要知道，我哋一齊開咗好多次briefing（簡介會）。」事後的廢物審計也很重要，主辦方可以向回收商索取回收量數字作賽後檢討，為下屆措施做好準備。

記者留至端午正日下午6時，看到食環署外判清潔工來清理現場垃圾，他們與回收站義工有默契，知道只需清走660公升黑色垃圾桶內的廢物。綠惜地球團隊告訴我，跟清潔工溝通也很重要。無論主辦單位有沒有做環保，參加者都可以自發行動，自備毛巾、可重用飲食容器和防水風衣，不取無用的紀念品，是每個人直接實踐社會責任的方法。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 梁景鴻、曾憲宗

{ 美術 } 謝偉豪、朱勁培

{ 編輯 } 周淑樺

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