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2024年6月16日星期日
星期日生活
星期日生活
唐樓發現二戰日記 24名中國海軍D-DAY參戰
諾曼第往事
周日話題：也談正生 真有教育桃花源 直面人性暗與光？
周日話題：墮下的對證（上） 淺論胡波之死及其風波
誰人日記：讓我當一回老屎忽（二）
同場加映：桃源不辨秦：淺談〈桃花源記〉的時間與空間
開門讀書：焦頭爛額的英國政治
阿貓阿狗：#235 成果
無名周記：富士山之亂
老少女之麻糬周記！
Short D：（二）：踱步之後
五音筆傳：橫空出世Neo Soul先驅
#032 金魚囝
圖文城市：I'm Glad to Be Your Reference
周日話題：垃圾徵費需路線圖 看綠色經濟大局
movie chic, movie style：《談判專家》：劇力強，港味濃
家明雜感：《汪汪夢裏人》 要記得的永遠都記得
影片簡評
單元連載：香港書102
星期日文學‧N種小說創作體會與一種貓奴才的形態──作家張婉雯、韓麗珠專訪
{歷史連結達人}許創彥與麥曉暉 海軍日記見天日 港人越洋記D-Day 重燃老兵思憶
讀食時光：龍穿鳳翼 凍肉變身請客小菜
民間故宮：物是人不非 46年屋邨茶餐廳
無定向學堂：少吃棕櫚油 救紅毛猩猩？ 實踐永續糧食 還看政府取態
打開垃圾：盛事回收一條龍 龍舟賽收六千膠樽 義工助分類
未來城市：戒煙很難 就難在其實世間有太多誘惑怎麼辦
影片簡評
【明報專訊】《全職乖孫》I
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