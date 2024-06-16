世界在聊諾曼第與和平，本地則有桃花源登上熱搜榜，凌頌榮文章以陶潛為繼屈原之後第二位「偶像作家」，而〈桃花源記〉乃在其諸作中別具特色，其實不時都有出現新奇見解，凌文藉機由古寫到今，有興趣可一讀。去過浪茄又或芝麻灣的，見風景之優美也會覺得位處該地的戒毒中心也是有如桃花源。曾經到正生書院做義工的潘宇軒老師傳來文章，首先從正生書院的官方定位切入，再以個人見聞記述至今不見於各執一詞的書院日常，叩問如果有教育桃花源，會否就是正生書院的樣子。剛從日本旅遊回來的林康琪，則寫「富士山之亂」。

電影圈去星期鬧得熱烘烘的是台北電影節邀請中國導演王小帥任評審的風波，年輕導演胡波輕生的事件因而再被重提，最新王小帥已作出回應。何阿嵐回到事件當時的中國電影創作氛圍去評析事件，分兩篇文章刊出，今期先出上篇。

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編者話˙黎佩芬

編輯•林曉慧

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