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唐樓發現二戰日記 24名中國海軍D-DAY參戰

【明報專訊】今年6月6日是諾曼第登陸（D-Day）80周年，這場人類史上最大規模的海陸空聯合作戰，為二戰奠定勝局。人們以為有關D-Day的一切早已公開，直至2015年一本舊日記重見天日，記載中國海軍參與其中的史料。乍看之下與香港沒什麼關係，而且，發現日記的地點竟是香港一幢舊樓。兩個香港年輕人許創彥（Angus）、麥曉暉（John）追查歷史線索，遇到的人和事隱含與香港的關係。

過去半年，二人為籌劃展覽「唐樓中的二戰日記：從香港見證歐洲戰場的中國身影」而走訪多地，初次與中大前校長金耀基會面時，金教授的總結鏗鏘有力：「世界看見香港，香港看見世界。」

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2015年，鄰近香港大學的一座舊樓準備拆卸，某空置單位內一批書信與日記重見天日，後由歷史愛好者幸潤權收藏。它們出自中國海軍軍官林炳堯之手，記載他自1930年代起的60年人生經歷，包括1944年參與諾曼第登陸戰役。這發現別具價值，因林炳堯的紀錄是全球已知唯一、有關中國海軍參與D-Day的一手史料。

John和Angus手持這些歷史紀錄，開始追查24個中國海軍遠涉重洋的故事。1942年，時任美國總統羅斯福決定為盟友提供更多援助。二戰盟軍中國戰區最高統帥蔣介石趁機說服英美，協助培訓中國海軍新秀。經過嚴格選拔，共74名軍兵獲選參與培訓，其中24人赴英，包括舊樓日記主人林炳堯。24人受訓半年後陸續在軍艦實習，首個獲派任務正是D-Day。

今年4月，John和Angus飛往台灣，埋首民國檔案查找24人的個人資料。連同較早前翻查的電子檔案，他們得悉這班年輕軍兵的生平、投考原因、家庭情况等，甚至找到一份林炳堯向蔣介石自薦的電報。文中當時25歲的林炳堯自稱才疏學淺，有意進修但苦無機會。John說：「林炳堯的理想5年後、大時代下便實現，這很勵志……當中蘊含多少idealism（理想主義）？所以其實他那種勇氣，真的不能小看。」另有文件揭示中英的合作協議，包括培訓內容、收錄人數。John和Angus更取得中國事後頒予24人的證書，表揚他們在戰事中的參與。

軍人紀錄傳往英國博物館

二人後來親赴杭州，拜訪24人之一黃廷鑫的兒子黃山松。黃山松是歷史學者，2013年曾為父親出版口述紀錄《親歷與見證：黃廷鑫口述記錄——一個經歷諾曼底戰役中國老兵的海軍生涯》。為協助兩個年輕人的展覽計劃，黃山松及後把父親舊相簿親自帶來香港，相中可見黃廷鑫上世紀在香港和英國的生活。

不止兩岸四地，英國、法國、新加坡以至美國均有機構對John和Angus的計劃表達興趣。在D-Day 80周年前夕，多地博物館忙於準備紀念活動，但有博物館主管仍抽出整整兩天，與到訪的John和Angus交流研究所得。John和Angus又把資料傳往英國皇家海軍博物館（National Museum of the Royal Navy），竟然促使館方在官網D-Day地圖中加入描述，記載中國海軍軍官參與，亦展示由黃山松提供的黃廷鑫照片。

兩個年輕人把黃廷鑫的紀錄帶到歐洲，黃山松很開心，Angus引述他一番話：「10年前寫完那本書，以為這樣已是向爸爸交代了，就像翻了頁……不如我們一起努力，在不同博物館留下痕迹，讓更多人知道。」

納粹德國在1945年5月投降後，部分海外受訓的中國海軍返回亞洲，在英國太平洋艦隊繼續實習。林炳堯隨「攻擊號」（HMS Striker）來港短暫駐足一天，其文字記載登岸後目睹「市民飢餓，死者日有百餘」。在日本投降後，香港仍受饑荒所困，「攻擊號」上的糧食和藥物為市民雪中送炭。

追查歷史 譜寫香港與世界關係

數月以來，John和Angus拜訪多名與諾曼第戰役歷史相關的人物，當中不少主動提起與香港的連繫。譬如民間保育組織Standing with Giants創辦者Dan Barton，其父親在香港出生，住過窩打老道，香港淪陷期間被抓進赤柱軍營做戰俘；其祖父Lance Barton更於港英政府庫務部門工作多年。John和Angus到訪法國「英國諾曼第紀念園」，協助Standing with Giants項目時與其他老兵義工閒談，其中幾人亦曾在香港生活。

社會學學者呂大樂對John和Angus說過，相比類似城市，香港在過去100年世界歷史中的地位尤為突出。「他的意思不是指香港是主角，不是香港主宰了世界歷史，但是歷史處處有香港身影。」John形容這些話令人振奮，「開始看到（追查這段歷史的）意義不僅於日記發掘，其實是譜寫了香港的角色、與世界的關係」。

老兵80年友情「超越政治」

二戰結束近80年，一些歷史傳承者根本不曾親歷戰事，是什麼燃起其熱誠？Angus認為，或許是他們覺得歷史與其生活有關，觸發持續思考。生於戰後香港的一代人同樣對戰爭陌生，不過Angus指出，林炳堯與其他海軍軍官的故事，對社會衝突後如何復修也有啟發。他從老兵後人得悉，即使散居兩岸多年不見，昔日戰友直至七八十歲仍然互寄生活照片，更新近况，「這些就是超越政治的友情」。

John則提起，有英國記者聽畢二人分享後總結：「難以想像80年前的友誼，可以如此長久。那時環境比今天更差，為何有些東西可以比現在更好？」

大時代下，小人物所做的事未必能左右大局，但我們仍可以好好見證歷史、緊記歷史。John有信心展覽能讓大眾看到其價值，因為林炳堯的經歷本質是一個人類故事（human story），箇中情感世世代代也相通，「有理想有失望，失望之後其實怎樣自處呢？他沒有放棄」。Angus補充，若想連結大眾，展覽不能只列出歷史事件年份、地點與人名，「林炳堯書信中的感情，才是我們有共鳴的」。

展覽處於「D-90」

軍事術語「D-Day」本意是作戰行動開始當天，及後專指1944年6月6日諾曼第登陸那天。「D-Day」添上正負號及數字代表其前後日子，如「D-2」等於「D-Day」前兩天。麥曉暉表示，展覽目前大約處於「D-90」，預計今年秋季舉行。有興趣可密切留意facebook專頁「在香港尋回的『諾曼第登陸』故事」（網址：bit.ly/3RrFiJR）。

文˙朱令筠

編輯•林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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