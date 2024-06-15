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e新品：Samsung煲劇最強AI筆電 離線翻譯字幕

【明報專訊】Samsung繼早前推出AI手機，最近再推出AI筆電Galaxy Book4 Edge，有14、16吋兩個版本。新機主要採用Snapdragon X Elite處理器，不但支援更多AI軟件，部分AI功能更可離線使用，例如即時影片翻譯字幕功能Live Captions，用家只需按下機上專屬AI按鍵，即可在任何程式中為不同語音自動生成字幕，對於愛煲外國劇集的用家十分有用。另一內置的Cocreator程式，可把草稿和文字變為藝術創作，或輸入文字指令來創作全新設計。

廠方亦與Microsoft合作，為新機的Windows界面引入名為Copilot的AI輔助工具，用戶可透過語音指示Copilot去設定鬧鐘、查找聯絡人及發送信息等。此外，Link to Windows功能可將手機連上Galaxy Book4 Edge，並可將手機Circle to Search with Google的搜索結果同步顯示在電腦屏幕上，再將內容直接貼到文件中。

硬件方面，Galaxy Book4 Edge採用支援10點觸控的Dynamic AMOLED 2X抗反射屏幕，可減少眩光，配合Vision Booster功能，就算在戶外都能清晰看到內容。屏幕支援120Hz刷新率，用來打機或睇片都適合。電量方面，16吋版本提供22小時的影片播放時間，並支援快充，約30分鐘便可將電量增到40%。●

Samsung Galaxy Book4 Edge

處理器：Snapdragon X Elite

X1E-80-100起

顯示屏：2880×1800像素AMOLED（14吋或16吋）

記憶體：16GB

儲存容量：512GB起（14吋）／1TB（16吋）

體積：312.3×223.8×10.9mm（14吋）

355.4×250.4×12.3mm（16吋）

重量：1.16kg / 1.55kg

售價：$11,980（14吋）/ $14,680（16吋）

網址：www.samsung.com/hk

文：吳一鳴

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