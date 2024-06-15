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E潮

e之選：HONOR千七有找 1.08億像素長氣袋

【明報專訊】HONOR早前才推出旗艦手機Magic6 Pro，相隔約1個月後又有入門新機X7b 5G。別看它機價僅僅千七元有找，不但支援5G網絡，而且攝影、續航和娛樂表現都相當平衡。

X7b 5G配備6.8吋熒幕，屏佔比達91.3%，2412×1080解像度加上支援顯示1670萬色彩，頗為不俗。同時，熒幕有多項智能調光功能，宣稱減少眼睛疲勞，亦通過德國萊因TÜV藍光認證。至於音質表現，機身雙喇叭支持Hi-Res高品質音頻，音量亦較上一代提升1倍。

X7b 5G雖是入門機，機背仍保留3鏡設計，包括1.08億像素主鏡頭，還有微距與景深鏡頭。新機耐力驚人，內置6000mAh電池，可連續播放視頻約19小時，瀏覽社交媒體約20小時，連續通話42小時，記者連續使用2日都應付自如；加上支援35W快充，已近乎毫無續航壓力。

性能方面，它使用MediaTek Dimensity 6020處理器，記者利用Geekbench 6及Antutu跑分，前者單核取得約728分、多核約1910分；後者則取得約40萬分左右，算是入門以上、中階以下。試玩人氣新手遊《鳴潮》，畫面可穩定以30fps輸出。手機內置8GB RAM和256GB ROM，支援自家RAM Turbo技術，可將閒置的存儲空間轉化為虛擬內存，協助用家靈活應對多工需求。●

HONOR X7b 5G

熒幕：6.8 吋 2412×1080解像度LCD

處理器：MediaTek Dimensity 6020

內存及儲存空間：8GB＋256GB

Sim：雙nanoSim

機背鏡頭：1.08億像素主鏡頭F1.75

200萬像素超廣角微距F2.4

200萬像素景深鏡頭F2.4

前置鏡頭：800萬像素F2

電池容量：6000mAh

體積／重量：167.9×74.1×7.8mm／199g

售價：$1699

查詢：3106 3338（HONOR香港）

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