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自研發新晶片 支援衛星電話 HUAWEI新神攝手機 伸縮鏡掀熱話

【明報專訊】早前HUAWEI又有話題之作，Pura 70系列手機在內地推出時吸引大量用家搶購，熱烈程度好比iPhone。其賣點之一是攝力，1吋大感光元件只是基本，機背會伸縮的主鏡頭更是搶眼！加上自家研發的全新晶片，又支援衛星電話，配上內地品牌來說相對貴的機價，難怪引來熱烈討論。Pura 70 Ultra現在正式抵港，機價衝破1萬元，究竟值不值得入手？立刻為大家測試！

先說Pura 70 Ultra機身，延續HUAWEI一貫設計，採用極具質感的素皮材質，配合星芒紋壓花工藝，既搶眼又好手感。機背三角形的鏡頭模組設計獨特，並加入XMAGE影像的標誌，辨識度相當高。屏幕方面，Pura 70 Ultra用上6.8吋1.5K解像度的微曲屏，配上精準的邊框控制及堅硬的玄武鋼化崑崙玻璃，營造出猶如身臨其境的視覺體驗。

新處理器中階水平效能

處理器方面，Pura 70 Ultra用上新開發的自研晶片Kirin 9010。記者利用GeekBench 6及Antutu跑分，前者單核取得約1343分、多核心約4147分；後者則取得近90萬分。跑分比不上現時最高端的Snapdragon 8 Gen 3，跟中階級別的Snapdragon 8+差不多，但比上代Kirin 9000S提升了將近10%。至於打機體驗，試玩《原神》並設定高畫質，仍可穩定保持60fps的流暢度。惟未必每款遊戲都良好配合，例如玩《崩壞：星穹鐵道》體驗便較一般，並且出現機身發熱問題。

可調光圈1吋感光元件

Pura 70 Ultra最大賣點在於機背3鏡組合，主鏡頭採用1吋感光元件，F1.6-F4可變光圈，而且有伸縮鏡頭結構（但無損密封能力，仍支援IP68級別防塵防水），官方稱是業內首創，大大增加拍攝的儀式感。記者在早上試拍，Pura 70 Ultra憑藉大感光元件的優勢，不僅畫面亮麗，即使在昏暗、光線欠佳的位置也能拍出色彩鮮活、細節豐富的照片。變焦至3.5倍、10倍，影像仍然清晰可見；直到數碼變焦至50倍，影像明顯變得模糊，要靠AI修補。

「閃拍」捕捉剎那 35倍微距驚艷

Pura 70 Ultra新增一個「閃拍」拍攝模式，利用主攝高進光量的優勢，配合演算法，即使是高速運動的物體也能拍出定格般的效果。記者向着高速旋轉的物體抓拍幾下，都能捕捉到清晰影像，比得上很多高速運動相機。除了主鏡頭外，5000萬像素的長焦微距鏡頭也給記者留下深刻印象，最近對焦距離僅5厘米，35倍放大倍率下的微距世界非常驚艷；超廣角鏡的4000萬像素配合119度視角，成像同樣出色。難怪在攝影評測網DxOMark中，Pura 70 Ultra取得163分成為榜首新「一哥」。

論到續航力，Pura 70 Ultra內置5200mAh容量電池，記者由早到晚正常使用，回家後仍有20%以上電量。就算一時忘記了充電，它也對應100W有線快充（需使用跟機專用火牛）及50W無線快充，45分鐘即可充滿電。

不支援5G 4G下載速度約70Mbps

惟因種種限制，新機只對應4G網絡。記者在香港多處實試，下載速度最高約70Mbps，最慢時則約20Mbps，一般看網上短片等都夠用。Pura 70 Ultra另一獨特功能是支援衛星電話，中國電信上月在香港推出衛星電話服務，列出的支援手機便包括Pura 70 Ultra，人在野外信號不佳，仍可利用衛星電話聯絡。

總括而言，HUAWEI Pura 70 Ultra單論拍攝，無論是1吋感光元件、可變光圈鏡頭、兼顧微距的長焦、閃拍模式，都足以號稱新一代拍攝神器；惟其處理器不是頂級之選，亦不對應5G網絡，對性價比有追求的用家，這幾方面便需要考慮一下。●

HUAWEI Pura 70 Ultra

系統：EMUI 14.2

熒幕：6.8 吋2844×1260解像度

OLED、120Hz刷新率

處理器：Kirin 9010

內存及儲存空間：16GB＋512GB

Sim：雙Nano-Sim

主鏡頭：5000萬像素F1.6-F4

（1吋感光元件、3.5倍光學變焦）、4000萬像素超廣角F2.2、5000萬像素微距長焦F2.1

前鏡頭：1300萬像素F2.4

網絡：4G／Wi-Fi 7／藍牙5.2／NFC

電池容量：5200mAh

其他：100W快充、80W無線快充、屏幕指紋、IP68防水

體積／重量：162.6×75.1×8.4mm／226g

售價：$10,888

查詢：8128 8810（HUAWEI）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗、布偉倫

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電郵: feature@mingpao.com

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