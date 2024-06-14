舊字新用另闢蹊徑 社區參與觸發時空聯想

小巧打豎的黑字卡片，右邊是聶氏的服務範圍「中英噴稿書法」、「各體招牌大字」，左邊是電話號碼、檔舖地址，正中央躺着3字中文全名——看到時，立即把它敲進Google，一則相關條目都搜不到。這人究竟是誰？

40年前字匠手稿 映照民間設計史

聶氏的來歷仍是一個謎。大概兩年前，「夕拾」一行人在土瓜灣路上遇着個吃力推一大車紙箱的婆婆，好奇心驅使下，以高於回收價的價位盡數購下來，攤開才發現一束束舊報紙裹着的待扔物竟是大量書法手稿、草圖、單據。依着聶氏的卡片，他們打過電話，上過十三街幾個舖址，可什麼痕迹都沒留下，只估計文字主人是活躍於1980至1990年代，主力做招牌字及貨車字的寫字師傅。寫字、𠝹字、噴字——這式微行業，近年斷續現於公眾視野，如，2020年出版的《字型城市——香港造字匠》收入李漢港楷招牌字李健明、北魏體貨車字楊佳等故事，同一時間，真體字歐陽昌也因皇都保育工程而廣獲關注。相較造字者，「夕拾」店主之一黎小楓認為聶氏更似舊陣時的設計師，「（他的角色）可能是『in-between』，他寫毛筆字，但未去到書法家的水平，反而常將已有的商標改成招牌用或貨車用。以前無電腦原檔，我們會見到，他拿着客戶給的膠袋或者卡片，想辦法手工轉印出來，並依比例放大、加工」。

倍大縮小，按個鍵就完事？設計軟件Adobe普及以前，那可不是如此輕易的工作。如同後來改名「牛牛樂園」的乳牛場「康寧牧場」——把牛奶瓶身的商標搬上貨車四面前，聶氏需重新設計字樣距離、圖線粗幼，還得思考用什麼中英文字體添寫一行行新口號。間尺畫好字高的基線主線，菲林冲曬植字的膠片，塗改液修補歪斜的毛筆字，這批密密潦記的手稿，包羅益力多、雞仔嘜、ProKennex等大型品牌，珍稀映照了早年的民間設計史。

考察土瓜灣街頭字景 製「有故事」紙雕

雖未在體制之內鑽研、納藏，「夕拾」目前亦只作了些基本的紙品處理，如放入膠袋防潮防水或用熨斗熨平皺爛處，但，不裝裱，不送入象牙塔，不高談字體設計，反而令人更明通地思索，字型的生命力從何而來。字型來自生活。我們每個人都有讀字寫字的經驗。在我，「惜．字」計劃最有意思的地方，正正是其讓失效甚或不再存在的舊字型重新駁連一般人，那種溝通彌足珍貴——4節工作坊，不邀設計師，找來社區導賞員鄭捷龍和藝術家高浚明當導師，與十數名參加者一同考察土瓜灣街頭字景，並戴上手套，攤閱手迹，仿效聶氏𠝹字技術製作紙雕或字畫。「他們好厲害！」黎小楓大呼，「本來是很實在的『字』，突然之間變成有故事的、抽象的圖像，原來大家都很有創意」。參加者什麼人都有，或街坊，或區外者，不同年紀，不同職業；各取蹊徑的字型作品，有「益力多」3字的圈圈《益力多滋彩》，有寄願聶氏真迹發熱發亮的光環「城」字《從拆解到重生》……黎小楓印象最深的，要數《十三街一興》——直條符號，似十三街的俯瞰貌，其實是「興」字的各異體撇豎，興盛，興隆，這店舖鍾愛的招牌題名，由書法字變成電腦字，猶如舊區凋廢重建的寫照。

創作《十三街一興》的Nicole Cheung碰巧出身平面設計。剛剛畢業的她，覺得設計院校應收入類同圖檔，「聶師傅的字體未必很工整，有時候看他的手稿，都會看到些高低不同或不太統一的狀態，但他始終是很有經驗的書法師傅。我會想，如果以前上字體堂，能真正拿着這些手工去學寫毛筆字，應該會更了解什麼是中宮、行氣」。惜字，說白一點，就是和字型建立可珍可惜的連結關係。

從地名、行業常見字 追溯社區舊時

用社區向度去想字型，「誰人寫」或「如何寫」扣連寫字匠的行業歷史，「寫什麼」則回到文字表意，直接裸呈一整座城的日常生態。

聶氏這類書寫文獻，鄭捷龍認為值得更縱深的挖掘，「一個社區的形成很複雜，從歷史掌故、地圖集裏可大概猜到它的原貌，但很多時都沒有詳細的文字紀錄。我帶團行土瓜灣，也住了幾十年，見到的痕迹都很片面。這批招牌貨車字稿，保留了很多老店舊舖的名稱，算是多一些歷史碎片，能拼合一個社區發展的故事」。上世紀七八十年代，較著名的寫字檔群聚於旺角亞皆老街和砵蘭街一帶，人們不惜跨區求字（如，「惜．字」導賞團期間，十三街某車房老闆說其招牌字模乃多年前出旺角所購，再自行油噴）。聶氏客群雖廣佈港九新界，但其舖始終附着一定地域屬性。鄭捷龍舉例，土瓜灣就近啟德機場，且為輕工業廠房重地，故「五金」、「紗廠」、「車行」、「工程」等詞彙反覆出現；又或，字稿常見「馬頭」一語，皆因土瓜灣毗鄰「馬頭角」、「馬頭涌」、「馬頭圍」等地。整個「惜．字」活動用到的聶氏稿圖不到總量十分之一，可想而知，更多隱秘有待披露。

舊字型不一定統整成現代字體才算活化。以其為媒介，觸發社區的時空聯想，以至轉化為一己藝術創作也是一種溝通。積塵物的回收再用將繼續下去。香港設計中心現時展覽「接棒未來：過界」以設計與社區的新舊交接為題，便陳列了「惜．字」部分藏品。

接棒未來：第一部分「過界」

日期：即日至6月30日

時間：上午10時至晚上7時

地點：荔枝角長義街9號D2 Place 1期7樓A室

網上登記：bit.ly/3wpEwpH

文：吳騫桐

設計：賴雋旼

編輯：孫志超

電郵：friday@mingpao.com

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