明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化特別版

流行歌編曲有流量密碼？音樂人剖析創作真意

【明報專訊】對很多人而言，音樂不僅慰藉心靈，更是一場追逐快樂的夢想之旅。每個音符，就像紙上輕盈的舞者，隨着創作的進展逐漸成形後，無比渴望遇到知音，成為聚光燈下的歌曲，想着有哪一天站上頒獎台上領獎。人生倒也充滿捷徑，掌握流行音樂的和弦進程也許能抓住大眾的口味。在香港，流行曲的副歌部分常見幾組特定的和弦進程（chord progression），這些進程往往能引起聽眾的共鳴，下文聚焦分析其中一些，以及其對追求實現音樂夢的創作人有何誘惑。

本地流行曲副歌 常見3組和弦進程

本地新進音樂人、LollyTalk《三分甜》編監阿雞，分享了其中一些著名的進程。阿雞提到，一個在香港極為流行的和弦進程是Canon chord progression，命名來自相當著名的《卡農進行曲》，即1-6-3-4-1-4/2-5（數字為和弦代號）。在這個進程中，4和2的和弦功能相似，因此可以互換。使用這種進程或類似進程的熱門歌曲包括張天賦的《記憶棉》、Dear Jane的《到底發生過什麼事》和周殷廷的《三生有幸》等的副歌選段。阿雞解釋說：「這種進程讓旋律感覺悅耳且流暢，低音部分像是逐步下降的樓梯，是香港流行曲的典型特徵。」他強調，雖然不是所有香港流行曲都使用Canon chord progression，但在1990年代和千禧年代本地流行曲蓬勃時期，許多著名歌曲如容祖兒的《心淡》都採用了這種進程，使它與香港流行音樂密不可分。

在談到不同的曲風時，阿雞提到他的成名作《三分甜》採用了一種輕快的和弦進程，被稱為「王道」chord progression，進程為4-5-3-6-4/2-5-1，或簡化為4-5-3-6。這種進程在香港的樂隊歌曲中非常常見，如ToNick《鬼滅之日》和Supper Moment《無盡》副歌部分等都有使用。阿雞在研究日本樂理時發現，這種進程在日本的流行音樂，尤其是在動漫歌曲中十分普遍，如動畫《涼宮ハルヒの憂鬱》的歌曲《God Knows...》，通常配合日系風格的樂器組合和急速節奏，深受香港年輕一代喜愛，本地例子如麗英的《東京一轉》就是使用了這種和弦進程，創造了強烈的日系感。

由「王道」chord progression延伸下去，阿雞提到一種稱為Just the Two of Us的和弦進程，即4-3-6-5。這個名字來自1980年的一首外語著名歌曲，其chord progression在2017年因日本音樂人椎名林檎的歌曲《丸內虐待狂》再掀熱潮，更演變為「丸サ進行」的新和弦進程。Just the Two of Us或「丸サ進行」這種進程通常用於R&B（節奏藍調）和感覺較抒情寫意的歌曲，近年亦於香港市場流行，如陳蕾的《不想回家》和COLLAR的《Never-never Land》都採用了這種進程。

綜觀以上chord progression的結構，似乎已經掌握了流量密碼，看來要成名，只需依葫蘆畫瓢，成功指日可待？然而，香港編曲、作曲人Cousin Fung表示，雖然很多本地上榜歌曲有共同點，但創作並不是只有和弦，還有旋律、歌曲的結構與和諧，「做歌要有前文後理，要有鋪排，要和諧，中間音符和節拍的密度及距離，一研究就好像打開新世界般」。他提及，音樂創作受到外部環境和內在自我兩大因素影響，許多現代科技和工具似乎在預測大眾的喜好，但人們應該超越這些演算法，更清楚地知道自己真正想要什麼。

「專才」入行機會增 人脈仍要緊

成功不是一朝一夕，除了歌曲的質量，「入行」是大多年輕音樂人的共同目標，論入行的關鍵，人脈不可忽視，「即使時代變遷，讓行內人賞識你依然非常重要」。Cousin回想早20年，「當時想入行，還需要埋班、入圈子、得到認可；相比之下，以前的門檻確實較高」。20年後的現在，出現了很多作曲軟件，可以加快創作速度，更有不同社交平台發布作品，如YouTube、facebook、Instagram、Threads等，大眾可以tag任何行內人，這些行內人可能只需5秒鐘就能通過社交平台了解創作人的音樂、聲音及作品，使入行比以往容易得多。如今這種即時的互動和可視性，讓新人有更多機會展示才華，獲取關注。

即使如阿雞這般已有成名作品的音樂人，也自稱尚未真正入行，但他認同社交媒體傳播力強大。他觀察到，過去音樂人需要掌握多種音樂類型以增加被看見的機會，而現在，即使未正式入行，音樂人也可以通過社交媒體被人認識，專注於特定音樂領域有時更能使音樂人在眾多創作者中脫穎而出，但他強調，持續提升自己的能力仍然是被音樂製作人選中的關鍵。

不論是以前或是現在，入行最容易的方式就是參加歌唱比賽。Cousin回憶自己曾參加過的一次比賽，他帶來了自己的原創曲目，但由於音準範圍把握不準，整首歌走音了，這次經歷促使他尋求專業的唱歌訓練。16歲時，他的唱歌老師鼓勵他創作一隻迷你專輯，發給行內人。直至21歲，他才正式簽約成為音樂創作人，2009年獲C AllStar監製阿簡（簡敬慈）邀約為C AllStar製作歌曲。

盲跟趨勢失獨特 「真誠至關重要」

文章開始時以流量密碼作為導入，並舉了成名歌曲常見的chord progression為例，因為「成名」這兩個字帶來的光環格外吸引，相信每個渴望成名的作曲人都有一刻掙扎過：應該迎合大眾口味，還是忠於自己？Cousin直接指出，所謂「流量密碼」其實指的是數據量，而非作品的質量。他反問：「如果你是歌手，看到一首點擊率非常高的歌曲受到廣泛歡迎，有監製向你保證他能製作出同樣的歌曲，你會覺得這很吸引人嗎？」但這種情况下，可能沒有細心分析那些成功的要素，其中一個關鍵因素是人本身：如果你不是那個原唱歌手，結果可能大相逕庭。因此，Cousin勸勉想入行的新人，該思考自己能創造什麼獨特的元素。畢竟，很多人同樣渴望達到類似的成就，如果只是追隨大趨勢，將失去獨特之處，變成可以被任何人取代的存在。

一首流行曲長度大概3至4分鐘，現在有更短的，30分鐘車程可以聽到10首歌，然而，每首歌背後所蘊含的心血和創作者投入的時間與努力，只有真正從事音樂創作的人才能夠理解。Cousin認為，一首歌曲的完整度具有多個層次：基本層面要求流暢、簡潔並突出重點，同時具有層次感、美學、情感和節奏；更高一層的創作，會帶有視覺畫面、色彩和溫度；而在最高層次上，會具有靈魂和氣場，能夠創造出一種環境，讓聽者身臨其境。Cousin提到他非常尊重的音樂前輩久石讓，並強調作為創作者，真誠至關重要。他說，創作者的所有想法和情緒都會不知不覺地滲入音樂中，塑造出的氛圍騙不了人。這些情感和思想透過聽眾的耳朵直達心靈，產生共鳴。追逐音樂夢想的過程相當孤獨，他推薦有志從事音樂的新人參加音樂創作營，以擴展人脈並獲得寶貴經驗。本月，他會參加由香港作曲家及作詞家協會（CASH）舉辦的2024粵港澳青年音樂創作營，擔任分享嘉賓。

文：李玥均

編輯：孫志超

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞