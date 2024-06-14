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【墨爾本】竹升的圍頭哭嫁歌

【明報專訊】成長於1980年代中期的我，經常都會聽到老一輩形容在外國長大的華人為「竹升」，他們會說一些不太標準的廣東話，也懂一些香港文化，「竹升」當年帶給只有小學的我一種別樹一幟的感覺。總覺得他們是鬼仔鬼妹，對我們的本土文化，應該沒太多興趣吧。

時間來到2024年，網絡資訊爆炸的年代，我那個比利時的朋友都是聽香港收音機長大，世界大同，讓更多想尋根的「竹升」變得更有創意，把自己的研究和想法融入藝術，透過不同媒介表現出來。

5月上旬，我在墨爾本Arts House欣賞到同樣會被老一輩形容為「竹升」的陳雋然（Rainbow Chan），和她的表演「哭嫁歌」。

陳雋然出生香港，未夠10歲就跟隨家人移民到悉尼，她是多媒體創作人，用一個「竹升」的視點去詮釋和探討當代華人社會的文化。「哭嫁歌」常見於封建社會時期的香港，是圍村女生在父母安排的婚姻下，出嫁前一個月會唱的歌。歌曲大多記錄女孩對家人的不捨之情。從前沒有科技幫手，這些歌曲都是一代口述傳給下一代。來到今天，可謂買少見少。幸運地，「哭嫁歌」來到陳雋然的手，她利用新舊音樂、舞蹈、畫作、文字和視覺藝術，讓「哭嫁歌」重新獲認識。

陳雋然的媽媽是香港土生土長的圍村人，在表演中用圍頭話演說習俗禮數。雖然我不是圍村長大，但每一次她的聲音在表演中出現，總能瞬間帶我回到香港，我好像置身於粉嶺龍躍頭、大埔林村、元朗蔡屋村等地方，鄉愁溢起。

表演中間，陳雋然特別討論「回」這個字，台上甚至有布景用不同吊飾做了一個像是回字的門。「回」字在甲骨文時期，字形比較圓，而且還有出口，發展下來卻愈來愈方，甚至封口了。作為觀眾，我在那刻忽然感受到圍村女性在出嫁前的無力，雖然「回」有回家的意思，但當時的女性，其實一點都不想離家，亦明白出嫁後回家不易。從前可以像圓圈一樣，來來回回，如今卻像圍村的石磚牆，封閉而冰冷，出去了就難再回去。或許有點悲涼，所以才能唱出這種帶些淒美的調子，讓四周的人明白女性無奈的命運。

說實話，節目去到中間，我感覺到香港文化的傳承危機，不免慨嘆歷史洪流湧得太快，哪來什麼保育？但在表演結束時，看着陳雋然感動的謝幕，我忽然有種釋懷。感謝世上有這麼多有才華的藝術家，無論是竹升、香港人，甚或是外國人，即使面對更多挑戰，都能像從前圍村的女性一樣，把珍貴的歷史和文化，利用不同的媒體，一起回到過去。

文：小柔

（80後，生於香港，移居墨爾本8年 認為藝術就是生活最美好的事情）

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