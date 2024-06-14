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Friday Planner：驕傲6月

【明報專訊】2024年已過近半，來到6月中，可有為任何事耿耿於懷，或感到驕傲？為響應驕傲月（pride month），Eaton HK以「擁抱圓缺」為主題，舉辦連串活動，包括研討會、放映會、工作坊和市集等，其中正於4樓Tomorrow Maybe舉行的「全家福」展覽，透過繪畫、攝影及錄像等作品，展示酷兒及身心障礙者的經歷及挑戰。除了美國知名女同志電影先驅Barbara Hammer的錄像，還有香港導演趙芷妮、藝術家陳可樂和劉政熙等的創作。作品捕捉了小眾與親人之間的距離。

光影作坊去年舉辦影像策展人培訓計劃，近日陸續展示成果。其中正於富德樓艺鵠ACO舉辦的「距離（消逝之後）」展覽，呈現4名酷兒跨媒介藝術創作人所記錄的身邊人和自身的生死回憶。他們探討攝影的意義，亦思考離開了的人，與活着的人有多遠的距離？

濕熱的6月，令人思緒凌亂得像街上行人流竄不斷。Parallel Space的5周年紀念展「六月物語」始於本月9日，在兩層空間設藝術裝置，也擺放不同書籍。展品與腦海裏閃現的畫面彷彿有絲絲感應，翻開了5年前的回憶。

憶過舊日的足迹，繼續向前走。即日至周日（16日），「創意香港」於元創方The Qube舉行「文創無界——深圳文博會香港延展」，展出約300件本地藝術作品及文創產品，另設座談會和工作坊，並帶來4場音樂表演。其中兩場「香港經典歌曲新編」演奏於明午展開，由爵士鋼琴家張貝芝與中阮演奏家吳棨熙奏響現場。如有興趣參加活動，可到以下網址登記：shorturl.at/tmodi。

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[開眼 藝述速遞]

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