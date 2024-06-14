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佛理鑄刻數碼化身 觀演虛實盡皆欺誑

【明報專訊】「要是說得出來的話，就不用做了吧。」問及新媒體藝術家陸揚作品主題的時候，他（按照陸揚意願，本文將以「他」來作代名詞）開門見山地說。從表面看，陸揚的作品混合了影像、動畫、舞蹈、音樂，挪用哲學、宗教、遊戲、動漫等元素抽象地交匯一起。但實質上陸揚不執著於創作形式，直言「想做就做」。記者在兩周前看過演出《陸揚欺誑世界》，跟數碼化身徘徊在真實與虛擬時空。

陸揚活躍於國際藝壇，作品曾登上2015年威尼斯雙年展中國館、米蘭文化博物館、巴塞爾美術館。作品經常提及存在、痛苦、生死，也會見到多個陸揚似的虛擬角色，他們不時處身天國與地獄，不時反覆經歷死亡。從小接觸佛學的陸揚認為這像是一種「白骨觀」的修行方式，「比如說生老病死，你要把自己觀想成一堆不淨的、無常變化的物質，然後不停地拆解和摧毁肉體」，從而觀照自身，藉這種形式的創作，同時修行。陸揚在2015年已開始用自己的臉來創造虛擬角色，M+戲院現在展出的館藏《陸揚妄想罪與罰》，是他早期的虛擬化身錄像及動畫作品。後來，陸揚把虛擬角色發展為長期計劃，2020年創作出超寫實數碼化身「DOKU」。

操縱「DOKU」遊歷天堂人間地獄

「DOKU」是日語「Dokusho Dokushi」的簡寫，即是《無量壽經》裏的「獨生獨死」，代表人生在世，獨自面對承受人和事的狀態。為了創造精緻傳神的虛擬角色，陸揚去到峇里島，透過3D面部掃描和動作捕捉技術，將印尼舞者的面部微表情、身體動作和舞蹈收錄成數據，應用在數碼角色DOKU身上。DOKU可化成阿修羅、人類、餓鬼等不同角色，取材自六道輪迴的生存狀態。不同角色有屬於他們的獨特舞蹈，陸揚舉例阿修羅嫉妒心強，天性好鬥，因此與戰舞（baris dance）契合。陸揚形容就似在玩遊戲，「幻想你在遊戲裏有不同的皮膚和角色，然後你不停地切換，說不同的故事，更深奧的一個層次就是這一切都是循環」。

《陸揚欺誑世界》表演門票很早便售罄，當晚座無虛席，觀眾坐在M+大台階，看着穿上動作捕捉服的舞者在熒幕前操縱DOKU，跟隨DOKU遊歷天堂、人間和地獄3個領域。熒幕的虛擬世界裏見盡DOKU的不同形態，有虛擬歌手初音未來、三連體人、千手百面神等，由坐在一旁的陸揚用遊戲控制器實時切換角色和控制虛擬視覺效果，從不同角度觀看DOKU在血腥地獄和荒誕中舞動兼破壞世界。其中一名舞者Maanasa Sri Ganesh表示陸揚沒有告訴她作品內容，由她自行解讀及編舞，她跳的是印度歷史悠久的古典舞蹈婆羅多舞（Bharatanatyam）。Maanasa以半蹲、膝蓋向外的姿態起舞，不斷改變手印、眼神和表情，就似模仿不同神像和雕塑。

「這一場演出是欺誑的，觀眾看演出的這個行為是欺誑的，我們聽到的聲音、看到的、所有的世界它都是欺誑的。」觀眾穿梭於真真假假，陸揚認為虛擬和現實不是二元對立，「現實也可以是虛擬的，你怎麼不知道你的外面還有一層更高的生命投射呢」。他的說法讓人想起電影《真人Show》（The Truman Show）。沉浸在激昂的現場音樂節奏下，觀眾依然筆直地坐着，在旁控制的陸揚反倒興奮地搖頭晃腦，擺動身體，投入到他的創作過程。看着觀眾的沉靜忽然感受到一種虛實交替的錯覺，觀眾猶如虛擬世界裏躺臥在DOKU周圍的肉身和骷髏骨頭。難道這就是欺誑？

文：何詩韻

[開眼 藝述速遞]

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