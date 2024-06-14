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搬演天台相伴回憶 「都市怪人」盼挽命

【明報專訊】「我們自由自在選擇着未來，我們選擇，選擇不做阿怪」，陳奕迅演唱歌曲《阿怪》，娓娓道來一個怪人的故事，偌大的城市中，人人按部就班生活；仍有人選擇雲遊四海，要做「阿怪」。憑舞台劇《如常…》獲第14屆香港小劇場獎最佳劇本編劇的陳裕恆、最佳男主角陳子豐，以及獲提名最佳女主角的鄭曉桐，組建劇團「星期三劇社會」，帶來新作《阿怪》，討論繁忙城市中，「阿怪」們的友情、孤獨與陪伴。

《阿怪》講述兩個事業有成的30多歲成年人，受邀回到中學校園分享成功經驗，回憶中學經歷和舊時朋友的故事。「這是一套關於朋友義氣的故事。」編劇陳裕恆說：「劇中兩位主角還有一位朋友，三人互相陪伴。但他現在去了哪裏呢？」陳裕恆表示，這個「失蹤」的角色原型來自他身邊離開的朋友，這部劇正是「一個紀念他的故事」。

創作劇本時，陳裕恆投入許多自身經歷。如劇名《阿怪》，正是源於他以前喜歡聽的同名歌曲，「歌中四海為家、自由放蕩的生活，是我十來廿歲嚮往的生活」。雖然如今已不再嚮往，但他仍想記下當時的心情與思考，因此《阿怪》亦是「一個紀念過去的自己的故事」。

「所有人都有不正常一面」

飾演女主角嘉欣的鄭曉桐認為，阿怪是生活在當下的每一個人的故事。劇內，嘉欣成績優異，卻因與其他人不同而被視為「不正常」，朋友寥寥；劇外，鄭曉桐出身名校，卻不似傳統意義上的名校生，「幾乎日日都被記缺點」。鄭曉桐說：「所有人都有不正常的一面，或許是因為你沒有正正經經打份工，沒有在某一個年紀結婚生子，沒有在某一個年紀買樓，沒有追求大部分人追求的事。阿怪就是我們不正常的另一個面相。」

劇中3人在天台相遇，成年後兩人在天台重逢。陳裕恆說，劇中的天台原型是尖沙嘴海運大廈天台，「過去成日同朋友在那裏飲酒聊未來，大家互相陪着對方，有許多回憶」。近年，眼見本地自殺人數上升，許多人選擇天台作為離開的地方，陳裕恆感到十分痛心，「每次見到這些新聞，我的心都會沉一沉」。因此，他決定寫下在天台上朋友互相扶持的故事，「用我最擅長的切入點，勸大家不要自殺」。

在本劇導演陳子豐看來，近年社會處於較為壓迫的狀態，令人失去傾吐心事的勇氣；太多人力無法掌控的事情發生，減低人們接觸他人他物的興趣，更易沉溺在情緒中，「當你奮不顧身去做一件事，卻得不到想要的結果，你會驚，然後不再敢付出同樣的勇氣在其他人或事」。

「走上天台的人，也許都會『淆底』。」陳裕恆表示，除去自殺本身，「死唔去」、活下來的人之後的路要怎樣繼續同樣重要，因此他想通過《阿怪》帶給走下天台的人思考，「你想活出怎樣的人生？」鄭曉桐補充，希望《阿怪》可以使更多人留意到，「原來我們身邊有人正在這種處境中」。

《如常…》在去年獲得多個獎項與提名，但兼任監製的陳裕恆表示，《阿怪》仍然面臨嚴峻的資金短缺問題。由於未申請到藝發局資助，劇團目前唯一資助只有「賽馬會黑盒劇場資助計劃」的場地折扣，「票房需要至少八成，演員才有可能有工資」。

「塵型團」刻劃大時代小人物

三人笑說，「星期三劇社會」並不是小型劇團，而是「塵型團」，「蚊都唔算」。儘管如此艱難，他們仍希望可以繼續創作，「我哋都仲有好多嘢想討論」。陳裕恆表示，「劇社會」會將目光放在和劇團一樣細微的小人物身上，「去刻劃大時代下，小人物的生存和成長」。鄭曉桐認為，目前本地獨立劇團就像站在一個很小的天台之上，「我們的生存空間好小，我們不知道票房會怎樣，我們有很多事不可以談論。但當你身處天台，無論有多少大廈遮住光線，只要抬頭，就一定可以望到天，我們還有空間去感受世界」。

舞台劇《阿怪》

日期及時間：

7月4至7日晚上8:00

7月6至7日下午3:00

地點：石硤尾賽馬會創意藝術中心賽馬會黑盒劇場

票價：$280

詳情：bit.ly/3xcLcYs

文：王梓萌

編輯：孫志超

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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