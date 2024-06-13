jewellery news：冠軍網球手演繹 鈦金屬男士飾物

由冠軍網球手到成為珠寶品牌模特兒，Stanislas Wawrinka跟Messika的合作可能令人感到意外。Stanislas說起：「我多年來一直很欣賞Messika的設計。但跟品牌的合作是始於網上和有點意外的相遇。我本身一直有留意品牌的設計，Jean-Baptiste Sassin（品牌CEO）去年就巴黎春天百貨（Le Printemps）開設Café Messika的網上貼文引起了我的注意，這令我和他開始在網上交流，他更熱情地邀請我親身前往探索。在跟Valérie Messika（品牌創辦人兼藝術總監）和Jean-Baptiste見面後，發現雖然我們來自不同的世界，但大家的價值觀相同，同樣追求卓越和喜歡挑戰，在交談過程中便自然地決定攜手合作。」

與佩戴者融為一體

提起網球和珠寶，大家也會認為是兩個截然不同的領域，中間究竟有什麼共通之處？Valérie解釋：「運動講求精確和耐力，這一點其實跟我們的創作尤其相關。」Stanislas表示，「在網球場上苦練多年，必須掌握每個動作和無與倫比的精準度，才能將身體、思想和動作合而為一和同步」，而Messika正是要製作出能與佩戴者融為一體的珠寶，例如當網球運動員戴上首飾後，仍能在比賽中揮灑自如。

Move Titanium系列包括吊墜、男士戒指、手鐲和袖口鈕等設計，採用不同顏色的鈦金屬組合：自然色、石墨色或純黑色，展現純淨、陽剛和迷人的男性魅力。品牌在鈦金屬的簡約線條中加入活動鑽石，設計輕盈和堅固，日夜佩戴皆宜。在鏡頭下，Stanislas以3種不同風格：優雅自然的純白造型，活力動感的全黑造型和突顯都會時尚的牛仔褲和白色T恤，展示個人魅力。

Valérie形容Stanislas是名副其實、堅毅不屈的體壇英雄，知道如何重新振作，更上一層樓，有時即使大家認為他會輸，他卻努力不懈最後勝出；她也特別欣賞他為人謙遜，重視家庭。Stanislas聞言笑說：「我經常佩戴刻有女兒名字的吊墜，而且每天在網球場上也會戴上Messika My Move黑色皮革鑲鑽手鏈呢！」●

查詢：Messika 3113 3292（海港城店）

文：張曉冬