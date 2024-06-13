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seasonal picks：追求高品質生活 突顯父親獨特品味

【明報專訊】為男士挑選禮物向來不容易，尤其是追求高品質生活的父親。常說禮物的價值不在於其價格，而在於送禮者的心意。一件符合父親生活態度的禮物，能突顯對他品味的了解和認同，即使並非價值連城，也會讓他感到溫暖。

潮界積木熊

童心未泯的父親，總對潮流事物大感興趣。BE@RBRICK已面世超過20年，是跨世代的收藏玩具icon。這隻積木熊更經常與品牌聯乘，以零違和感的方式融入家中。近期「牠」既與MCM合作，在霧面黑色的熊身上印上對方的Visetos花押字圖案；又與日本香氛品牌Ballon合作，化身成為芳香擴散器，配以熒光熊耳朵，成為家中的玩味裝飾。●

黑膠唱片機

父親年輕時是個音樂型人？給他送上喜歡的樂隊黑膠唱片，並配上復古設計的音響，相信能夠喚起他的快樂回憶。意大利電子產品品牌Brionvega於1945年在米蘭創立，品牌推出的Radiofonografo黑膠唱片機，由設計大師Achille和Pier Giacomo Castiglioni 於1965年設計，以現代風格造型聞名。與大量製造的音響不同，每部Radiofonografo均由工匠手工製造而擁有獨特紋理。復刻版本更可連接藍牙，方便隨意在家中播放音樂。●

剛陽銀器首飾

銀器首飾能突顯佩戴者的強烈個人風格，成為造型中的點綴。John Hardy的圖章戒指採用再生銀手工雕刻，鑲嵌經打磨的黑瑪瑙，散發強烈大膽的風格；另外的Tag系列頸鏈風格多變，備有黃金八角形吊牌配鑽石鑲嵌、手工雕刻的黑瑪瑙吊牌，或採用再生銀製成的兵藉牌吊飾，配以白鑽或鮮艷的橙色搪瓷鑲嵌，多個款式均能帶出父親的剛陽男人味和個性。●

奢華旅遊裝備

許多人在退休後都夢想乘搭郵輪環遊世界，體驗不同國度的風情。要讓父親歎世界，當然不能窮遊，以精緻的行李箱展開奢華精緻的旅遊生活。以製造行李箱起家的Louis Vuitton，其精緻工藝與時尚設計正反映旅者的品味和生活態度。除了行李箱外，還有配以品牌標誌的皮帶、太陽眼鏡、壓印monogram旅行裝香水盒套和可愛的海龜掛飾，成為陪伴大家遊歷萬里的配件。●

環保運動服

你的父親是否熱愛戶外運動？無論攀岩、滑浪、登山，都難不到他？Patagonia推出的Water People系列於各式滑浪服裝上注入攀岩元素，系列採用1970年代戶外活動興盛時期的明亮色彩如綠、藍、黃、紅等，流露復古懷舊氣息；系列亦把品牌對環境保護的重視體現在產品中，如Isthmus風衣和Wavefarer滑水褲均由回收魚網製成，並不含有害化學品；Black Hole裝備包則由100%再生材料製成。●

舒適休閒鞋

活到一把年紀，應該放鬆腳步，慢活品味生活中的美好時光。一雙舒適輕盈的鞋履，能讓步履更加輕鬆自在。Zegna的經典鞋款Triple Stitch毋須繫帶，鞋面上配搭3條交叉鬆緊帶取代鞋帶，讓穿脫更加輕鬆便捷；配以草編鞋底，增添夏日休閒感，加上柔輕麂皮的鞋身，讓爸爸無論散步或是閒逛，都能細細感受腳下的觸感，欣賞沿途的美景。●

查詢： John Hardy 2523 9828（崇光百貨銅鑼灣店）

Louis Vuitton 8100 1182（置地廣場店）

MCM 3101 0608（時代廣場店）

Patagonia 2506 0677（銅鑼灣白沙道店）

Zegna 2295 0828（中環ifc店）

連卡佛 2118 2288（中環ifc）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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