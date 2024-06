showcase：新穎輪廓 玩味筆觸 「制服」設計 傳遞團結信念

阿部千登勢於1999年創辦sacai,擅於將MA-1飛行員外套、乾濕褸、恤衫西裝等作為素材,並以出神入化的複合式設計將衣服解構和重塑。這設計語言自品牌成立至今的25年裏,逐漸醞釀成一種sacai式的獨特風格,追隨此風格的時尚愛好者就像分享着共同的品味和信念,效果與制服有一定的共通之處。

幽默圖案文字 作為徽章臂章

在sacai的2024秋冬男裝/秋季女裝系列,阿部千登勢以United as One / One Love為題,將設計回溯到以輪廓作為最純粹的表達,並以「制服」作為基礎,來表達她對人類團結的美好願景。系列有不少聯乘合作,例如與創辦於1904年的制服品牌SPIEWAK合作,將其經典短外套改頭換面,配上殿堂級「板仔」兼街頭藝術家Mark Gonzales(又名Gonz)獨特而幽默的圖案與文字,作為胸前的徽章和臂章,突顯制服的主題。簡化的設計手法讓人的注意力集中在新穎的輪廓上,例如加長的袖子和垂直剪裁等細節。

另一方面,系列亦有玩味的筆觸,例如將傳統粗冷織物圖案印在其他布料之上,讓在帆布上的「織物」變得硬朗,在薄紗上的則輕柔飄逸。品牌今季亦與J.M. WESTON聯乘,將原本斯文正氣的法式鞋款換上玩味的後踭設計,不過若想大大提升誇張的造型效果,一系列的毛毛靴、厚底鞋和涼鞋則會更勝一籌。●

文:溫兆明

模特兒:Alexa K.、Dmitrii B.(Quest Artists & Models)

化妝及髮型:Joe Yuan @hoolala

編輯:陳淑安

