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Watch News：NBA球星聯乘腕表 Dame Time關鍵時刻

【明報專訊】Tissot和NBA的關係一向密切，最近品牌跟球員Damian Lillard合作推出特別版腕表。Damian曾入選8次NBA全明星賽，贏得2次NBA三分球大賽冠軍以及2024年度NBA全明星賽MVP最有價值球員。球場以外，Damian亦是藝名為Dame D.O.L.L.A的饒舌歌手，早前更和香港男團MIRROR合作推出歌曲Day 0。

品牌與球星合作的PRX Damian Lillard特別版Powermatic 80 Gold PVD腕表，設計參考自PRX Powermatic 80黃金PVD塗層表款，融合運動和音樂元素，精巧地增添多個標誌細節。每逢在比賽最後關鍵時刻得分，Damian都會輕拍手腕，模仿看表的動作，球迷均以Dame Time來形容此動作。在特別版腕表內表圈的10至11時和1至2時位置，便分別刻上"DAME"和"TIME"，而4至5時位置刻上的"DDKK"，代表Damian Lillard本人和他的3個孩子。7至8時位置的"YKWTII"有"You Know What Time It Is"（你知道現在是什麼時間）的意思，讓人聯想到在每個球賽關鍵時刻，Damian均會排除萬難，投球致勝！

新表直徑40毫米，採用拋光和磨砂飾面。藍寶石水晶表鏡和礦物玻璃底蓋確保耐用和讀時清晰。機芯動力儲存為80小時，配搭Nivachron擺輪游絲，精準可靠。金色PVD表鏈搭載單鏈節可快速置換系統，可輕鬆自行更換為橡膠或皮革表帶。●

文：張曉冬

查詢：2534 2528

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