腕表物料大師伙拍紋身達人 透明藍寶石表添上「刺青」

研製多面切割、水藍色藍寶石水晶

自2016年以來，Hublot與Sang Bleu刺青工作室攜手合作無間，其主理人Maxime Plescia-Buchi 擅長黑灰色調、圖騰、幾何等風格，連Kanye West、Virgil Abloh等名人身上都有其作品，也曾和Rick Owens、Balanciaga、Alexander McQueen、Mugler等時裝品牌合作。雙方在2024年再度聯手推出全新時計，帶來全新Spirit of Big Bang Sang Bleu刺青藍寶石腕表。新表在藍寶石材質上巧妙融入Sang Bleu的3D幾何美學。腕表設計靈感與其他表款一脈相承，通過切割、雕刻、斜切和琢面等工藝，將六角形、菱形和三角形等幾何元素結合，藍寶石的表殼和表鏡被切割成對稱的多個不同形狀飾面，帶來極具立體層次的浮雕感覺。藍寶石材質經3D精密機械加工以及超過100個小時精心雕琢，其硬度與防刮幾乎可媲美鑽石，其莫氏硬度高達9（鑽石為10）。在腕表眾多零件中，非透明部件僅有表冠、按鈕、表殼螺絲、表圈6顆H形螺絲、摺疊表扣（均由鈦金屬切割而成）和機芯部件。

除了透明藍寶石水晶，品牌也研發不同顏色的可能，例如今年的Big Bang MP-11 14天動力儲存腕表便換上水藍色藍寶石物料。新表是Hublot首次採用晶瑩透亮的水藍色藍寶石，進一步豐富品牌的材質色彩選擇。Big Bang MP-11腕表最早在2018年面世，其HUB9011機芯搭載7個發條盒，提供14日動力儲存。為保持腕表厚度適中（10.9毫米），7個發條盒採用同軸垂直佈局，巧妙地置於機芯前方下半部分，呈90°角垂直於表盤。品牌引入製表界罕見的90°螺旋式齒輪傳動系統，將336小時動力儲存傳遞至機芯，擺輪則被移至表盤的2時位置。機芯用上矽質擒縱結構，可保護機芯免受電磁或熱干擾影響。為確保腕表品質，品牌花上數年時間開發與測試，過程中特別注重模擬加速老化和確保防水性能測試，以確保腕表經得起時間考驗。

陶瓷、碳纖維腕表 矚目橙色登場

腕表界的陶瓷以黑白設計為主，直至2019年，Hublot才發布了世界上首款彩色陶瓷腕表（明亮的紅色陶瓷），之後陸續挑戰製作新色，今年Big Bang Unico橙色陶瓷腕表正是最新研發成果。從表殼、表圈到表背，腕表每個外部組件均採用橙色配色，詮釋品牌大膽的美學。腕表採用鏡面拋光工藝打磨，但由於每個組件的形狀、厚度、孔洞和角度各異，需要高科技與匠心工藝結合，才能實現。腕表搭載新一代表廠自製Unico自動上鏈飛返計時機芯，可提供72小時動力儲存。表盤6時位置設有導柱輪，9時位置設小秒盤，3時位置設60分鐘計時盤，並結合日期顯示功能。

今年同樣採用橙色為設計主調的還有Spirit of Big Bang碳纖維陀飛輪5日鏈腕表，42毫米表殼、表背和表圈皆由耀眼橙色交織黑色碳纖維物料製成。當中的複合材質是以微玻璃纖維製成的無紡布（NWF），無紡布和碳纖維材質在專用模具製作過程中以有色環氧樹脂浸染，增強複合材質的韌性和抗斷強度。腕表搭載專為酒桶形表殼設計的手動上鏈HUB6020機芯，提供115小時動力儲存，透過大型凹槽紋表冠手動上鏈。6時位置的陀飛輪框架每分鐘旋轉一圈，3時位置則設有偏心小時和分鐘計時盤。

方形表款配防刮18K合金

Square Bang系列是品牌少見的方形表款，其設計初衷是成為一款可日常佩戴的腕表，故最初由輕盈堅固的鈦金屬製作，新作Square Bang Unico Magic Gold是首度換上Magic Gold物料。它是品牌獨家研發並申請專利的材質，是全球首款和目前唯一具備耐刮擦特性的18K合金。Magic Gold其實就是將黃金和碳化硼陶瓷物料結合，其接近1000維氏的超高硬度，遠超標準18K金的400維氏和硬化鋼的600維氏，因此能夠持保持出色的拋光質感，此物料更得到日內瓦貴金屬管制局中央辦公室（Central Office for Precious Metals Control）的官方認證。表圈正面以厚實的Magic Gold突顯高度，側面略微凹陷，形成穹頂曲面，邊緣的線條柔和而圓潤。表殼部分則由一整塊Magic Gold精心鑄造，並經過全方位細膩拋光。

另外，結合陀飛輪與逆跳時分顯示兩大複雜功能的焦點表款MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳腕表，在去年以鈦金屬表殼首次亮相後，今年亦加推新物料表款：黑色碳纖維。相比起前款較為斯文的設計，換上碳纖維與黑色Texalium頂層外衣後的腕表運動感十足。●

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文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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