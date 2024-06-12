意大利餐廳+酒吧+舞池 在和昌大押遇上蘇菲亞羅蘭

灣仔和昌大押和相連的3幢百年廣州式騎樓建築，一直是區內標誌。近年不同餐廳曾落戶於此，今次交由蘇菲亞羅蘭創立的Sophia Loren Restaurant品牌接捧，開設集餐廳、酒吧和舞池於一身的全新餐飲空間Sophia Loren House，是品牌意大利以外的首個試點。

設於地面的Sophia Loren Pizzeria，主打那不勒斯（Naples）風味意大利薄餅，內裏的裝潢以簡約為主，僅以蘇菲亞羅蘭的人像相和拼圖藝術畫潤飾。餐廳內沒有安裝亮麗的燈飾，白天只靠穿透懷舊木摺門上的日光照明，很有傳統意大利街頭餐廳感覺。1樓是走精緻路線的意大利海鮮餐廳Casa Sophia Loren，裝潢以藍白為主調，散發地中海的明亮潔淨氣息。由地面走上餐廳，先經過兩邊牆身均鑲滿條狀鏡片、地上鋪着懷舊綠色水磨石的樓梯，這條樓梯亦正是原建築的樓梯，非常有歷史價值。2樓和天台分別為設有舞池的娛樂場所STAGE和Pellicola Rooftop天台酒吧，而天台酒吧將於稍後開放。

先炸後焗 意式香蒜醬炸薄餅

對於這間以意大利影后蘇菲亞羅蘭掛帥的意大利餐廳，行政總廚Valentino Ugolini一言蔽之曰「簡單」（simplicity）。雖然意大利在19世紀統一前，曾經歷千多年分裂時期，以至演變出現時多樣化兼具有地域風格的美食地圖，如那不勒斯的薄餅、米蘭的意大利燉飯（risotto）、羅馬的卡邦尼（carbonara）意粉等，不過，他認為整體來說，意菜的最大特點是簡單，「我們希望為客人提供的體驗是用最簡單的烹調方式，品嘗高質素的美味食材」，因此他不會刻意使用大量材料，且不會有複雜的備料過程。Valentino加入Sophia Loren House前，曾在中環置地廣場意大利餐廳Ciak-In the Kitchen擔任行政總廚，當時他已憑高質薄餅和意粉打響名堂；來到新餐廳後，除了提供傳統意大利菜，他也設計新菜式，例如看來像意大利燉飯的米粒意粉配海鮮拼盤，以及先炸後焗的意式香蒜醬炸薄餅，讓客人食出新「意」。●

Sophia Loren House

地址：灣仔莊士敦道60A至66號

網址：https://sophialorenhk.com

奧斯卡影后 亦是意大利廚神

還記得梅艷芳和張國榮合唱的歌曲《芳華絕代》，其中一句歌詞：「羅蘭自稱/芳名蘇菲亞/男孩就會倒下」，便是形容蘇菲亞羅蘭的美貌可以顛倒眾生。

曾出版烹飪書教煮家常菜

出生於1934年的蘇菲亞羅蘭在意大利那不勒斯的貧窮家庭成長，14歲時參加選美，獲意大利著名製片人Carlo Ponti （後來成為其丈夫）相中，積極扶持她踏上明星之路。她在1960年憑Two Women（《烽火母女淚》）成為首位獲頒奧斯卡影后的非美裔女星，她雖然少有踏足香港，但與香港也有微妙關聯，例如在A Countess from Hong Kong （《香港女伯爵》）中飾演流落到香港的俄羅斯貴族。演戲之外，她亦喜歡烹飪，曾出版烹飪書教大家煮意大利家常菜，教授的菜式無論在材料種類和煮法方面均非常簡單，以SOPHIA LOREN'S Recipes & Memories一書為例，由餐前小食、湯，到主食如意大利粉、薄餅等菜式，每道菜都只用短短數行字描述備料和煮法，反映傳統意大利菜簡單就是美的特點。●

文：周群雄

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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