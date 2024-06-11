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副刊
Happy PaMa 教得樂 第505期

Happy Pa Ma

善養救未來：自閉 心不閉

【明報專訊】電話裏傳來國傑（化名） 的聲音，他從美國打電話來，告訴我他讀碩士的近况。這個孩子終於長大了。還記得他讀中學時讓媽媽和我多擔心。

國傑小時候便被診斷患有「高功能自閉症」和「過度活躍症」。那些年，他做事衝動，不懂人情世故，從中一開始便常常惹禍。例如當老師們英文發音不準，或是說錯什麼，他會從座位上大叫矯正錯處，讓老師尷尬不已——很多高功能自閉症學生非常講求準確，當聽到不準確或錯誤的說法會很不舒服，所以會選擇矯正別人。

他也由於不懂得社交的潛規則，經常受同學排擠。多年來他一直渴望交朋友，也一直努力。我們大約每兩星期見面一次，我知道他要從基本的溝通技巧學起——交談時要保持什麼距離？用手拍別人的時候，可以拍在什麼地方？用多大力度？我相信他現在還記得當年我傳授的「一指神功」和「二指神功」。

從示範到角色扮演，我希望讓他設身處地明白別人的感受。和別人交談，如何變得像打乒乓球那樣有來有往。我也不記得坐在辦公室裏陪伴他經歷了多少次操練，也聆聽了他多少次失望和沮喪的經歷。午飯時看見他總是一個人在偌大的校園裏茫茫然踱步，我心裏有說不出的難受。

慢慢地，經過無數挫敗、無數嘗試，他開始和低年級同學熟絡起來，終於、終於有了屬於自己的朋友。午飯的時候他不再孤單一個，假日的時候更會邀請同學到他家裏打機。

「我見到我的同類！」

有一天，他走進我的房間跟我說：「Miss Chan，我見到我的同類！」

「你怎麼知道？」「他像從前的我，常常長篇大論，只顧發表自己的意見，又不懂得如何開展對話，同學都不喜歡他。 Miss Chan你可不可以見他，幫幫他？」

「他是你的同班同學？」「他是低年級的同學，不認識我，我只是在午飯時間常常在飯堂見到他。我知道他好像沒有人幫忙。」

聽到他這樣說，我心裏非常感動，他真的長大了。他來找我不是為自己，而是為一個不相識的同學。他明白有相同症狀的同學在社交上的盲點，他明白這個低年級同學的處境和感受。

他接着說：「我不敢幫他說話，你也知道這些年我好不容易才交到一些朋友，我怕幫他會受牽連，我不敢冒這個風險，所以只好找你。」

我明白，我怎會不明白！這麼多年，因為他和別人的「不一樣」，吃了很多的苦。於是我二話不說就隨便編個藉口見那個同學，如他所說，像他一樣，是個患有「高功能自閉症」的學生，是一個沒有接受過任何診斷和治療的學生。

在往後的日子，當國傑在校園裏發現同類，他依然會來找我，竟也讓我多了一份給更多人明白「高功能自閉症」孩子的使命感。我由衷感謝他的信任。

當我們用心聆聽孩子的說話，他們會覺得受重視和接納，相信自己有價值。當孩子對自己有了信心，便不會輕言放棄，有勇氣面對挑戰，迎向世界。同時，他也從我們身上學懂如何帶着同感心去覺察他人的感受，以行動關顧他人的需要。

「讓世界變得更美好」難嗎？不難 ——由我們接納和我們不一樣的孩子開始。

文：陳嘉詠（教育大同董事，註冊臨牀心理學家，特別關注童年經歷情感創傷人士及高功能自閉症患者。）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第505期]

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