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Happy PaMa 教得樂 第505期

Happy Pa Ma

網樂天地：台灣網壇名將成功心得

【明報專訊】盧彥勳（Rendy Lu Yen-hsun），台灣退役職業網球手，曾為台灣網壇創造許多紀錄。他一共贏得29座ATP挑戰賽男單冠軍，而在大滿貫賽事中，2010年他在溫布頓網球賽與男單5號種子洛迪克纏鬥5盤勝出闖入八強，寫下個人最佳紀錄。退役後他在台南發展自己的國際網球學院，很多香港青少年球員也特地飛往當地受訓。而近幾個月，他多次來港分享教學心得，使我們香港教練獲益良多。在中國香港網球總會舉辦的一場研討會上，我問他如何培養出優秀的網球運動員？他的成功有什麼秘訣？香港的青少年運動員能夠達成嗎？

他說到，很多台灣青少年很早便全身投入職業運動員的道路，反觀香港小朋友，有一大堆功課、測驗和考試之餘，亦有排山倒海的興趣班，香港家長讓小孩投身運動員專業化訓練的時間都比較遲，甚至抗拒。所以他認為，台灣網球員成功之道在於想法比較簡單，計算不多，視網球運動為可行的職業；而且學校設施比較充裕，基本上每一所學校都有足夠器材和網球場，有利他們發展這項運動。

逃避壓力 不如習慣壓力

很多家長都懼怕讓小朋友接觸到壓力，平時只讓他們放鬆心情練習，但去到真實比賽，當壓力一來就崩潰，久而久之小朋友都害怕面對犯錯，比賽時遇到重大失誤時會變得投鼠忌器；另外他說到成功的最大因素在於心態，舉例說到球王費達拿在全盛時期的得勝率只有46%，有些球手則高達49%，然而費達拿卻能夠長居世界第一，原因在於重大關鍵時候他的心態處理得很好，保持冷靜，維持進取而不失穩定，往往能夠作出適切選擇並取得關鍵勝利。

他建議我們在訓練小孩時應盡量建立不同的限制，因為在比賽場上就是有很多限制，例如：你不想失掉這一分，你想開一個「ace球」，你今天的反手很差勁要多改用正手，對手的力量強大怎樣化解等。他指出限制等於壓力，小朋友不應來到比賽才接觸壓力，反而接觸壓力的最佳時機是平時訓練，如果在訓練能善用適當的限制，就能有助提升小朋友的解難能力。

生活自律 體會耕耘與收穫

很多成功運動員在背後都付出很多血與汗，而且要持之以恆，所以在生活上都要好自律，例如：早起牀練習，預早去到賽場準備，檢點的飲食習慣等。雖然不是每一個小朋友也有機會成為全職運動員，但透過讓他們參與運動，嘗試比賽，接受訓練，讓他們感受到一分耕耘一分收穫，使他們日後在學業上甚至事業上亦能夠相得益彰。

文：謝昫光

作者簡介：專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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