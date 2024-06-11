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Happy PaMa 教得樂 第505期

Happy Pa Ma

童繪遊樂場：「呈一」試後檢討

【明報專訊】每年6月絕對是同學們全年最忙碌的月份，皆因各科考試陸續展開，視藝科呈分試也不例外，但相信現在大部分的小五同學應已相繼完成今次考試，無論結果如何，一切已成定局……

善用暑假 打好基礎 熟能生巧

在此建議大家，應就今次考試（又稱為：呈一）做試後檢討，將是次錯失或不足之處轉化成實戰經驗，從中找出問題所在和想出改善方法，好為下一輪呈分試及早部署。特別是基礎較弱的同學，請好好善用暑假，因為在六年班上學期就會展開第二輪呈分試，將基礎打好，熟能生巧，是我從事藝術教育多年的經驗，也是最常用來勉勵學生的說話。至於同學們在考試中上遇到的問題，相關的改善及解決方法，待再收集多一些意見，經整理之後，會在此再同大家分享我的建議……

威尼斯面具 以華麗為設計基礎

上期談到「資料蒐集」對作品表現的影響，現在舉一個實例。學生的課堂作品以「威尼斯面具」為主題，同學們如在開始製作前先蒐集資料，便會明白其特性並加以應用到作品之上，例如……

．基礎造型除了完整一個之外，也有「半個」和不同造型的選擇。

．以「華麗」主調作為設計基礎

．除了在面具上塗上色彩，還可加入不同素材作為裝飾元素，例如羽毛，裝飾閃石等

．「金屬」色彩常被應用

最後，當然是要符合校內視藝老師就今次主題所設定的條件，綜合協調之後才用於表現之上，相信完成品除能達到「視覺」上的吸引，也同時具有紮實的「內涵」。

文︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第505期]

相關字詞﹕呈分試 視藝 視藝科 親子筆陣 名人KOL 童繪遊樂場

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