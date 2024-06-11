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副刊
Happy PaMa 教得樂 第505期

Happy Pa Ma

多元導航：學生「學做打工仔」

【明報專訊】「個個都話返工好辛苦，都真係幾辛苦。」

「原來學識打字係咁重要。」

「最深刻係老闆請食燒肉！」

為鼓勵青年發展生涯規劃，筆者所服務的中心每年都會舉行「工作實習計劃」。計劃旨在透過工作體驗，讓高中學生學習各行業的專門知識、了解就業市場和提升職場軟技巧，從而讓他們認清升學及就業方向，為未來訂下目標。這群年紀輕輕的「打工仔」在短短一個月間，經歷了寫履歷表、面試、工作和反思學習成果，實在成長不少。

「社恐」中四生挑戰接待客人

中四學生阿樂（），常常把「社恐」（社交恐懼）掛在口邊，並形容自己「見人就怕」。在室內射擊場擔任客戶服務的工作，相信是他人生中的一大突破。第一天上班，阿樂首要任務就是清潔場地。射擊場位於工廈，面積約2000呎，沒有冷氣設備，要年輕人拿起掃帚做清潔，筆者恐怕會怨聲載道。怎料，阿樂一臉從容地完成工作，並道：「預咗，都唔算辛苦。」及後，阿樂分享，對他最大的挑戰是要接待客人。他回想一次經歷，他要服務一個約50人的團體，在客人陸續進場時，他已經緊張得瑟縮在角落。老闆指示阿樂接待其中一個小組，他亦只好硬着頭皮上前介紹裝備和遊戲規則等。阿樂形容：「真係好尷（尬），但都要試吓。」意外地，在遊戲尾聲時，阿樂的客人竟然邀請他加入一同遊玩。阿樂指：「可能佢哋只係隨口講吓，但真係幾warm！因為佢哋會當我係一分子。」從阿樂的經驗，筆者發現看似懵懂的年輕人，其實願意學習和付出，也看重他人的認同。

直指對方錯處 惹來衝突

當然，並非每個青年在「學做打工仔」的路上都一帆風順。思思（化名）就讀區內名校，成績優秀，更說得一口流利英語。由於她對藝術有濃厚興趣，同時亦有繪畫經驗，於是選擇了在設計公司實習。在實習期間，僱主反映思思與其他同事發生衝突，令同事感到不快。原來，思思重視工作效率和作品質素，所以與同事溝通時態度直白，更直接指出對方的錯處。筆者得知後，便引導她思考溝通合作的重要。幸好，盡責的思思也願意虛心接納別人的意見，並願意在挫折中學習。

「聽聞返工好辛苦。」於是我問：「明知辛苦點解要試？」在場十幾名學生不約而同地說：「只要鍾意，幾辛苦都會做！」轉眼間，DSE又快將放榜，莘莘學子即將面臨人生中一個重大的抉擇點。有些學生目標明確；有些學生則仍處於迷惘當中。向學生和家長講解生涯規劃，通常會談及四大原則：興趣、性格、能力和出路。我們常鼓勵青年人以興趣為先，多體驗多嘗試，例如參與不同類型的課外活動，甚至是工作實習，擴闊視野。對於沒有特定興趣的學生，剔除法都是一種辦法。最重要是讓他們承擔選擇的權利和義務，了解自己需要為決定負責。

在工作實習的結業禮上，學生們都紛紛向我們道謝。坦白說，我更感激他們能讓我親眼見證年輕人的「成長」。

文：李芷婷（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第505期]

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