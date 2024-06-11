國際親子台：不開心也是可以的

「不開心樂園餐」

5月中是精神健康關注周，英國的麥當勞趁此時機，推翻一直大受歡迎的兒童餐，推出了「不開心樂園餐」，正式的名稱是「一個餐」（The Meal）。它想強調的是，「有時，不開心也是可以的」（It's ok not to feel happy all the time），這亦是它在盒上印的一句溫馨提示。在那周，開心樂園餐的包裝由紅底加大笑臉，變身成為淨紅色。

隨餐更會附上不同心情的貼紙，讓小朋友按自己心情貼上，可以表達開心、不開心、無奈、生氣、奇怪等不同感受，而不只是以「大笑」回應。簡而言之，是希望孩子不需要強裝開心。

被要求「開心」 近半學童感壓力

這個改變源於年初在當地做的一項調查，當中發現近一半 （48%）英國學童覺得生活中有被要求「開心」的壓力，「不開心樂園餐」正是回應孩子內心的訴求。作為父母，總是希望孩子成長得開心快樂，一旦看到小朋友面露不悅，必定想盡辦法令他重拾歡顏，不斷希望他「笑吓啦」、「唔好唔開心」。但又會有多少次，我們會跟孩子說「唔開心也沒有問題」、「我給你一點空間處理情緒」。

「想你快樂」這份愛是深厚，但同時也是沉重的。「開心/ 快樂」從來應是結果，而不是一種被要求而來的假裝。 Hello Kitty之所以大受歡迎，沒有嘴巴的角色設定應記一功。沒有心情的預設，讓開心的人看到，會感覺它與他同喜；傷心的人看到，會覺得它與他同憂。有起有落，有喜有悲，同時可以將不同的感受混雜一起，有點像沙律，這才是人生。

沒有《玩轉腦朋友》（Inside Out）中的阿愁那麼可愛，大概我們都不太願意看見別人愁容滿面。但正如電影所說，大家都有開心、不開心、驚慌、憤怒，他們各有特色，在我們身上，沒有誰比誰可愛，也沒有誰比誰高尚，都也是我們的腦朋友。

收集微笑 掩飾真實自己

最近看了一本也以此為主題的比利時繪本，名為《蘇西的微笑》（Le sourire de Suzie），說的正是一個把微笑當作防衛盾牌的孩子。她怕父母擔心，也怕惹人不高興，於是她收集很多微笑，每天如口罩般戴上，用來掩飾真實的自己。這般令人心酸的懂事，為的只不過是不想父母擔心。

是時候由我們開始，放手接納孩子表達真實的情緒，愈正面看待不同感受，愈能擁有健康人生。孩子請放心，無論有沒有帶着微笑，我們都愛你。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第505期]