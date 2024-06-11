明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第505期

Happy Pa Ma

國際親子台：不開心也是可以的

【明報專訊】小女兒上月剛好有戶外教學，全級浩浩蕩蕩出發旅行。家長當日幫忙做義工，教師特別吩咐大家，不要忽然出現為孩子的午飯加餸，尤其不要帶來開心樂園餐，不然會場面失控。原來，開心樂園餐在孩子眼中有如此威力。

「不開心樂園餐」

5月中是精神健康關注周，英國的麥當勞趁此時機，推翻一直大受歡迎的兒童餐，推出了「不開心樂園餐」，正式的名稱是「一個餐」（The Meal）。它想強調的是，「有時，不開心也是可以的」（It's ok not to feel happy all the time），這亦是它在盒上印的一句溫馨提示。在那周，開心樂園餐的包裝由紅底加大笑臉，變身成為淨紅色。

隨餐更會附上不同心情的貼紙，讓小朋友按自己心情貼上，可以表達開心、不開心、無奈、生氣、奇怪等不同感受，而不只是以「大笑」回應。簡而言之，是希望孩子不需要強裝開心。

被要求「開心」 近半學童感壓力

這個改變源於年初在當地做的一項調查，當中發現近一半 （48%）英國學童覺得生活中有被要求「開心」的壓力，「不開心樂園餐」正是回應孩子內心的訴求。作為父母，總是希望孩子成長得開心快樂，一旦看到小朋友面露不悅，必定想盡辦法令他重拾歡顏，不斷希望他「笑吓啦」、「唔好唔開心」。但又會有多少次，我們會跟孩子說「唔開心也沒有問題」、「我給你一點空間處理情緒」。

「想你快樂」這份愛是深厚，但同時也是沉重的。「開心/ 快樂」從來應是結果，而不是一種被要求而來的假裝。 Hello Kitty之所以大受歡迎，沒有嘴巴的角色設定應記一功。沒有心情的預設，讓開心的人看到，會感覺它與他同喜；傷心的人看到，會覺得它與他同憂。有起有落，有喜有悲，同時可以將不同的感受混雜一起，有點像沙律，這才是人生。

沒有《玩轉腦朋友》（Inside Out）中的阿愁那麼可愛，大概我們都不太願意看見別人愁容滿面。但正如電影所說，大家都有開心、不開心、驚慌、憤怒，他們各有特色，在我們身上，沒有誰比誰可愛，也沒有誰比誰高尚，都也是我們的腦朋友。

收集微笑 掩飾真實自己

最近看了一本也以此為主題的比利時繪本，名為《蘇西的微笑》（Le sourire de Suzie），說的正是一個把微笑當作防衛盾牌的孩子。她怕父母擔心，也怕惹人不高興，於是她收集很多微笑，每天如口罩般戴上，用來掩飾真實的自己。這般令人心酸的懂事，為的只不過是不想父母擔心。

是時候由我們開始，放手接納孩子表達真實的情緒，愈正面看待不同感受，愈能擁有健康人生。孩子請放心，無論有沒有帶着微笑，我們都愛你。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第505期]

相關字詞﹕親子筆陣 國際親子台 Hello Bonnie

上 / 下一篇新聞