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Happy PaMa 教得樂 第505期

Happy Pa Ma

華德物語：旅程中遇上好人好事

【明報專訊】大家好！上回提到我和兩兄妹在全國工會運動下千里赴會的故事，我們被機場員工突然響應罷工殺了一個措手不及，在茫茫人海中與華德兄妹體會了「由心急如焚至隨遇而安」的人生課題。

話說我們來到閘口，發現所有人都未登機，意識到是次匈牙利探望朋友的旅程可如願成行！不一會，人們陸續登機，當我們坐下後，兩兄妹向一名空姐詢問可不可以買兩支蘋果汁，空姐拿給我們後非常友善地詢問兩兄妹想不想去駕駛艙開開眼界！我囑咐兩兄妹不要搗亂後便讓他們去駕駛艙「打擾」機長了！後來職員贈送瓶裝水給乘客，當我們想繳付蘋果汁的費用時，職員示意不用了，直接給兩兄妹免單，我們也連忙道謝。

與閨密相聚 帶孩子遊科學館

當日航班因罷工原因延誤了4小時，卻沒影響與闊別3年的朋友相見的心情。我的兩個閨密一個來自匈牙利，一個來自波蘭，我們10年前一同在印尼峇里島學跳民族舞和體驗風土人情！雖然大家在10年後都成為了兒女奴，但每次見面都非常激動，好像天各一方真的沒什麼的，孩子病痛、婆媳關係等問題都有閨密理解以及療癒。大家就喝喝茶，聊聊天，孩子們跟狗狗玩，或去游泳，我們3個樂得其所，更去了一趟桑拿浴！

這趟旅程除了跟閨密抱團取暖外，還帶兩兄妹遊覽了科學館Center of Scientific Wonders。樓高4層的科學館在不同的展區設置許多有趣的裝置，讓孩子動手、動腳、動腦子，從活動裏體驗10萬個為什麼！在第三層的層區，我們更可以穿上實驗袍，戴上護目鏡，用滴管和試管做酸鹼度測試。一名職員為大家準備實驗所需要的工具，我們根據實驗說明書把白醋倒入裝了靛藍色椰菜汁的試管裏，搖晃幾下後，孩子們驚奇地發現椰菜汁變粉紅色了！然後我們把小梳打水加到另一支靛藍色椰菜汁試管裏，搖晃幾下後，孩子們又驚奇地發現椰菜汁變成綠色了！科學是由一個又一個的實驗裏走出來的，我們學會了！

醫生難得周末上門看診

在旅程尾聲的周末，妹妹生病了，我雖有自備藥物但還是想看醫生，閨密卻說周末診所都不營業，要去市醫院才行，可那兒又冷又擠，她並不建議我們去。然後她說可以試試打給他們的家庭醫生，看看他今天能否來看看妹妹。她在電話大概說了我們是旅客，妹妹生病可能需要處方藥物，希望他能來看診。通話結束後，閨密欣慰地告知，通常周末的醫生都要求人們去他們的地方看病，比較少到病人家的，但這次醫生好像特別「通情達理」，駕車過來給妹妹看病！

總結這趟旅程，我不知道孩子還記得多少科學實驗和那裏的風景，通常我都不希望旅程出現延誤或麻煩，可我從心底裏感恩與孩子們一起遇上大罷工，一起觀察周圍的人和事，當下調節心態，令我們後來更能覺察旅程裏更多的「好人好事」。

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第505期]

相關字詞﹕親子筆陣 華德物語 華德媽

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