明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第505期

Happy Pa Ma

解鎖孩子心：別落入孩子的情緒操控

【明報專訊】小亮今年6歲，媽媽感覺他欠缺情緒管理，遇到不如意事就發脾氣，動不動就大吵大鬧，令媽媽非常頭痛。

6歲孩子要求媽媽「改進」

有次媽媽與小亮傾談，他說沒有人喜歡他，媽媽也不喜歡他……聽罷，媽媽心裏產生了罪咎感，覺得自己做得不夠好，所以小亮體會不到自己的愛。

於是，媽媽問小亮：「你希望媽媽可以怎樣改進？」

小亮說：「當我做錯的時候，媽媽不可以兇惡地責罵我。」；「當我不開心時，媽媽要陪伴我。」；「若媽媽正在忙，不能陪伴我，媽媽要溫柔地說：『等等』。」

媽媽感到驚訝，一個6歲的孩子竟然能細緻地表達他對媽媽的渴求，同時也感覺孩子的要求實在太高。雖然如此，往後的兩星期，媽媽盡量做到小亮的要求。但在過程中，媽媽發現有點不對勁，她感覺無法教導小亮，因為當她較認真和嚴厲時，他就會說：「你沒有笑！」、「你好惡！」、「你又罵我！」

媽媽：我害怕小亮討厭我……

一舉一動都要先想想，媽媽覺得十分不自在，每次表達的方式被制約，媽媽開始懷疑自己不是一個好媽媽，自責的情緒和無力感十分大。

我問媽媽：「當要去教導小亮時，內心的恐懼是什麼？」

媽媽說：「我害怕小亮討厭我……」

我告訴媽媽，小亮仍然處於較自我的成長階段。這個成長階段的孩子，很多時候是以自己的需要和快樂為先，他會不自覺要求別人去滿足他。當媽媽滿足他時，他會喜歡媽媽，但只要媽媽沒有滿足他，他就會覺得媽媽不愛他，覺得他的感受和需要被忽略，有時孩子還會描繪到自己就像一個沒人要、沒人愛、很可憐的孩子。

自覺「好慘」 應對壓力防禦機制

這是一種應對壓力和痛苦的防禦機制，我們稱為「自我受害化」（self victimization）。簡單來說，就是覺得自己「好慘」！

因此，父母保持清醒很重要，不要落入孩子所描繪的世界和情緒操控裏。我們首要角色是孩子的父母，而不是他的朋友，而大多數的孩子，還未成熟的時候，他們的喜惡變化都很大。在這個成長階段裏，孩子是否喜歡我們並不是關鍵。若我們太在意孩子是否喜歡我們，我們就會不自覺以遷就和討好的方式來與孩子互動，削弱了父母教導的力量。

最後，我告訴媽媽：「你盡力了，就是夠好的媽媽。夠好的媽媽，仍可以有進步的空間，你要學習欣賞自己，愛惜自己喔！」

歡迎瀏覽暑期課程資訊：editworkshop.com/summer_course_2024

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第505期]

相關字詞﹕親子筆陣 陳志耀 解鎖孩子心

上 / 下一篇新聞