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副刊
Happy PaMa 教得樂 第505期

Happy Pa Ma

教女無方：談失敗

【明報專訊】幼兒階段經歷的失敗都是快樂的。記得孩子第一次站起來，當他站不穩跌下那一刻嗎？父母們會拍手叫好，甚至給他一個擁抱，肯定他的努力嘗試；我未曾見過有父母會罵孩子不盡力、沒用、不去好好學習站立等。孩子第一次叫「媽媽」卻誤讀成「MUM MUM」，用匙羹吃飯弄得滿枱食物，扣錯鈕穿錯鞋，甚至把蘋果畫成三角形；對於孩子這些失敗表現，父母都是開懷笑着地鼓勵，然後溫柔地更正孩子，孩子收到的是滿滿正能量、快樂的信息，當然會願意再嘗試。父母積極樂觀，是因為相信這類失敗是必經的，孩子只要多試幾次總會成功的。

失敗是過程而非終結

失敗不可怕。因為我們深知人生經歷失敗多於成功，凡人如我們考取車牌、拍拖結婚，偉人如科學家、發明家、藝術家、文學家，都要經歷不知多少次失敗才有機會成功。但我們非但不以失敗為恥，我們更從中檢討改善，累積經驗後再接再厲，邁向成功。因為我們相信失敗是過程而非終結，有成功的盼望，所以失敗不可怕。

害怕失敗比失敗本身更可怕

為何失敗那麽可怕？學校設立測驗考試制度原意是讓學生認清自己學習情况，哪些課題掌握得好，哪些課題要再深入理解，讓學生有檢討改善的參考。因此，每個學生總有失分的地方，那是正常不過的事。何以學生會恐懼分數？恐懼所謂考試失敗？那是因為考試成績（無論成功或失敗）似乎不被看成是一個過程，檢討所學的功能模糊了，反而成了孩子被評價的標籤。許多父母不能釋懷，因為他們以為失敗的分數將會帶來失敗的人生，其實兩者無必然關係。孩子在考試失敗後，若積儲過多負能量，不斷自責、否定自己，便沒有力量去檢討問題改善自己，更容易因為害怕失敗而不肯嘗試，那種禍害比失敗更深。原來害怕失敗比失敗本身更可怕。

日前，我校畢業典禮邀請了一位退休大學校長擔任主禮嘉賓，他向一眾畢業生講述他如何經歷一件失敗的事，就是他中學畢業時公開試所有科目均不及格。看見台下畢業生驚訝表情，相信他們好想知道，一個比他們成績還爛的人怎樣成為大學校長呢？之後，畢業生好專心聆聽，相信大家對失敗者的成功路比一直處於成功位置的故事更有興趣，因為那是貼地真實、有感染力的。最後主禮嘉賓提醒學生、家長，要張開雙手擁抱失敗，因為它令你更強大，走得更遠。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第505期]

相關字詞﹕親子筆陣 蘇菲媽 教女無方

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