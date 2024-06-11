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Happy PaMa 教得樂 第505期

Happy Pa Ma

精神健康：透過遊戲助孩子表達感受 打開心鎖 走出情緒低谷

【明報專訊】兒童及青少年的情緒和精神健康問題，近年備受社會關注，所謂「病向淺中醫」，精神健康亦一樣，到出現嚴重問題才挽救，就已經太遲。作為家長或教師，除了要懂得及早辨識學童出現負面情緒的警號，積極尋找合適治療方法，也可幫助他們改善情緒，樂觀地面對當前的挑戰。

文︰顏燕雯

香港中文大學在2019至2023年期間，訪問了6000多名6至17歲的學生及其父母，發現約四分之一受訪者在過去一年，曾受到至少一種精神困擾，包括焦慮症及抑鬱症，亦有約一成的學童有睡眠問題。事實上，孩子們很多時都會透過身體狀况和行為發出警號，但可惜大人往往忽略了這些蛛絲馬迹，使孩子得不到早期介入和支援的機會，更可能因此令情况惡化。

逃學 離群 失眠 情緒響警號

養和醫院臨牀醫療心理學中心副主任馮淑敏表示，家長或照顧者應留意學童發出負面情緒的警號，包括在情緒及行為上表現得與平常不同，如學業成績倒退、態度散漫、經常發白日夢，甚至逃避上學；又或者比平日靜、沒精打采或對舊日喜歡的事情提不起勁，以及封閉自己、離群、孤獨、不說話和行為倒退等。除此以外，身體亦可能出現一些狀况，例如難以入睡或放鬆、睡得少和不穩、發噩夢、失去胃口，或是經常不適，特別是腸胃不適、頭痛頭暈，甚至有自殘行為等。

家長保持中立 引導孩子述說問題

她又謂，假如家長或照顧者發現學童有以上情况，應協助孩子講出他們的內心感受，找出問題所在，方法是先保持冷靜，再給孩子時間空間，耐心引導和鼓勵他們述說問題、表達需要和感受，並且在聆聽時保持中立和不批判的態度，避免令孩子感到被質問，這樣他們才能講出最真實的感受及所擔心的事情。如覺得有需要，可尋求專業意見和援助。

「開心大本營」 專家助疏導情緒

養和旗下「養和山村義工隊」，最近資助非牟利機構「開心大本營」推行「We Are Here」多專業學童精神健康計劃，透過精神科醫生、遊戲及創意藝術治療師、心理輔導員及社工提供的多專業治療服務，並以非言語表達方法，如遊戲、音樂、舞動和創意藝術等，讓一班小一至中六受情緒困擾的學生，能夠在一個安全、被接納和被明白的環境下表達自我，從而提升他們的正向心理，疏導情緒。

「開心大本營」行政總裁、遊戲治療師鍾雅芬說，小朋友跟大人一樣會有壓力，只是大人有時並不明白，「看見小朋友打人，或許我們便覺得他是頑皮，但其實，我們應去了解他打人背後，隱藏着什麼情緒，尤其是幼稚園小朋友，他們常用肢體去表達，他打人或者是出於驚慌、憤怒。我也見過小朋友四處跑，原來是因為他在陌生環境中感到害怕。所以，我們不應對某些行為有偏見，認為小朋友一定是頑皮、不守規矩才會這樣做」。

遊戲治療是其中一個非語言方法讓孩子表達內心感受，治療師會先替學童做評估，再決定需要接受多少次治療，情况因人而異，一般建議約10至12次，為期3個月。在治療時，遊戲治療師會利用不同的「鑰匙」協助孩子打開心鎖，其中包括用繪畫表達的創意藝術治療、用手偶投射、角色扮演、沙畫等，從而找出他們隱藏的情緒，再對症下藥提供協助。

■INFO

「We Are Here」多專業學童精神健康計劃

網址︰www.sweethome.org.hk/zh/wearehere

[Happy PaMa 教得樂 第505期]

相關字詞﹕心理輔導 遊戲治療師 精神健康 情緒

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