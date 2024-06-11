本周FOCUS．採訪手記：跟子女做朋友

以平輩朋友方式相處

朱sir不常受訪，更鮮有談「湊仔經」，但透過今次近距離接觸，才發現他不單廚藝精湛，做爸爸一樣掂！記者跟無數父母做過訪問，很多時，他們都會滔滔不絕分享如何栽培子女，又或者提出很多教養信條，但朱sir卻很不一樣，無論記者怎樣旁敲側擊，問他有什麼育兒之道，他總是回答︰「沒特別啊！」但愈傾就愈發現，朱sir的湊仔心法不就是由兒子自由發展，用平輩的朋友方式相處嗎？！

摒棄用威權震懾兒子

或許有些家長會反對跟孩子做朋友，擔心這樣會喪失管教的權柄。但正如他所言，跟子女做朋友，不代表不管教，其子謙謙做錯事時，他都會嚴肅指正，只是他摒棄用威權去震懾兒子，不想小朋友因為怕了爸爸而不敢暢所欲言。觀乎10歲的謙謙很孝順懂事，兩父子關係融洽，我相信朱sir選擇了正確的育兒方針。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第505期]