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Happy PaMa 教得樂 第505期

Happy Pa Ma

父親節快樂：人氣烘焙導師Chef Chu育兒哲學 教仔如下廚 發掘優點特質助成才

【明報專訊】喜歡烘焙的朋友仔，應該對Chef Chu（朱sir）不會陌生，他是facebook專頁「Chef Chu's Kitchen」的版主，亦是一名專業烘焙導師，以擅長創作特色麵包糕點而廣為網友熟悉。卸下廚師服，他是一名爸爸，雖然「父齡」尚淺，但憑着豐富的烹飪經驗，朱sir有他一套獨特的育兒哲學，「教小朋友就好比下廚，凡要做出好的成品，首先要細心了解手上食材的特性、優點，才能把它們發揮得淋漓盡致；同樣，每個孩子都有個人的特質和天賦，做父母的，要細心去發掘，方能幫子女成才」。

文︰沈雅詩

如果要數當今本地烘焙界最「人氣」又「入屋」的導師，朱sir肯定榜上有名。朱sir不單在他的「Chef Chu's Kitchen」facebook個人專頁召集了近30萬追蹤者，他建立的另一個公開群組「Chef Chu's廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區」，亦有近27萬成員加入，加上他又不時在YouTube拍片免費分享食譜，成功吸納逾26萬訂閱者，記者笑他算是半個公眾人物，他竟靦腆地說︰「很感恩，有這麼多fans支持，偶爾在街上，也會遇到fans跟我打招呼，不少更是我的學生，曾經上過我課堂的。」但話音未落，他又馬上補充︰「其實除了太太、女士，我都有很多小朋友fans啊！」

朱sir解釋，原因是不少媽媽都愛跟着他的影片，在家裏與子女一起製作美食，變相令很多小朋友都認得他，「這個亦是我拍YouTube片的其中一個原因，我想藉此加強大家的親子互動」。朱sir之所以有這份心思，是因為他亦是一孩之父，兒子謙謙今年10歲，讀四年級。

有追蹤朱sir社交專頁的朋友仔，大抵都知道他是一名暖男爸爸，一有時間便接兒子放學，又不時看見他與兒子拖手仔「放閃」，好不溫馨，「哈哈，他暫時還肯讓我拖、讓我接放學，升上中學就不知道了！」當這個社會，充斥着「缺席父親」（Absent Father）時，朱sir這種慈父，值得給他一個大大的讚。他說和兒子很「friend」，天南地北，無所不談，「我覺得在這個年代，做父母的，跟子女用朋友、平輩的方式相處，會易些溝通。基本上，我給謙謙很大自由度，但當然，如果他某些行為是做錯，我都會嚴肅指正他，但就不會一輪嘴去鬧他」。

傳承上一代教養 給兒子自由

他的教養方式，可說傳承自上一代。他透露，自己在一個開明開通的家庭環境下長大，父母給他很大的自由發展空間，一家人關係融洽，「坦白講，我讀書不是特別叻，所以中學畢業後，便決定找些比較『拿手』的工作去做，父母都是百分百支持我的」。他口中所指的「拿手」，正是飲食業。

朱sir早在初中已經入廚，經驗老到，「我是家中長子，小時候，爸爸媽媽都要上班，都是由我來煮飯給弟弟吃的」。朱sir那時雖然年輕，但對飲食已經很有要求，除跟媽媽學習基本功，還會看烹飪節目偷師，努力鑽研菜式和技巧，「我本身對煮食有興趣，有興趣自然想煮得好，自問在這方面，都有些天分」。

離開校園後，第一份工作正是在一間舊式麵包店做學徒，從低做起。累積相當經驗後，他便轉投大集團，先後於大班西餅、La Rose Noire以及五星級酒店擔任高級烘焙師、餅師等崗位，「其實有段時間，我也試過在私人會所做西餐廚師，不過，我始終覺得自己在烘焙方面的興趣大些，因為烘焙的技術要求很高，而我就樂於在技術上，不斷挑戰自己的新高」。

做導師比做餅師滿足感大

近年，他又轉型做烘焙導師，3年前更自立門戶，創立自己的教室，「因為我發覺，自己原來很喜歡教別人煮食、分享創作，所獲得的成功感，比獨自在工場做烘焙師、餅師更大，於是便開始投身做教學工作」。不過，做老闆，分分鐘比打工更忙碌，只見朱sir的課堂從早到晚都排得密麻麻，非常搏命，「現在的確放得比較多時間在工作方面，希望勤力些，可以留多些儲備給兒子，讓他將來有安穩些的生活」。嘩！果然是廿四孝爸爸，處處為下一代着想。

不少人說，男女婚前婚後，尤其是當爸媽後，簡直是判若兩人，朱sir也承認，兒子為他帶來很多改變，「做爸爸後，我的情商明顯提高了，對小孩子，比以前更加溫柔和有耐性；另外，做了爸爸，背負的責任更大，人會成熟些，少一份任性，多一份堅持」。

要在事業上全力衝刺，難免要犧牲親子時間，雖然他現時在家時間不多，但兩父子有很多方法去維繫感情，「我很慶幸謙謙十分懂事，他知道爸爸工作比較忙碌，平日會用video call（視像通話）跟我見面傾偈；星期六、日，因為我也要開工，不能像其他爸爸可以帶子女四圍玩，謙謙便會來教室做功課、繪畫或做手作，爭取多些時間見面」。

「糖黐豆」父子 四處「搵食」

不知是朱sir的基因太強，抑或是兩父子經常「糖黐豆」，他們不單生得像「餅印」一般，連性格特質也十分相似，「大家都是樂天派，亦有藝術天分和創意，而且我們都是識飲識食之人」。沒錯，朱sir在facebook分享得最多的，除了是他的工作日常，就是他和謙謙四處搵食的照片。問這個人氣烘焙導師，有否「過兩招」給兒子？「有呀，他學識了就用來『𧨾』女仔」。朱sir踢爆，謙謙早前跟他學整朱古力蛋糕，學了兩次便上手，之後就自己一手一腳，弄來送給女同學，叫他忍俊不禁，「人細鬼大呀！」

今年是朱sir度過的第10個父親節，雖然「父齡」尚淺，但卻悟出不少精闢獨到的育兒哲學，「教小朋友就好比下廚，凡要做出好的成品，首先要細心了解手上食材的特性、優點，才能把它們發揮得淋漓盡致；同樣，每個孩子都有個人的特質和天賦，做父母的，要細心去發掘，方能幫子女成才」。他續謂，不論烹調或教育小朋友，有時所做的，都未必能馬上見到成果，但不用灰心或焦慮，不是沒有成功，只是時候未到，還要耐心多等一會」。

盼陪兒子走人生每個階段

談到為父的心願，朱sir不假思索答道︰「我很簡單，只想謙謙做一個開心快樂的小朋友。我亦希望，將來都可以一直做兒子最好的朋友，永遠在他的身邊支持他、愛護他，陪着他走人生每個階段。」謹祝朱sir願望成真。

[Happy PaMa 教得樂 第505期]

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